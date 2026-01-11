大人が着る“ピンク”が可愛い！【グローバルワーク】40・50代が真似したい「こなれコーデ」

重たく見えがちな冬コーデに華やかさをプラスしたいときは、ピンクに注目するといいかも。落ち着いたトーンやシンプルなデザインなら、大人世代も取り入れやすいです。そこで今回紹介するのは【グローバルワーク】の「ピンクトップス」を使った着こなし。こなれ感があって40・50代にも似合いそうだから、ぜひ真似してみて。

ピンクトップスで作るリラクシーな大人カジュアル

【グローバルワーク】「2WAYニットプルオーバー」\3,842（税込・セール価格）

甘さ控えめのピンクで、大人女性も着こなしやすいセーターを使ったカジュアルコーデ。淡いながらも顔周りが華やかになりそうな絶妙なトーンで、大人コーデを格上げできそう。ブルージーンズを合わせれば、軽やかで抜け感たっぷりな印象に。

スモーキーなピンクでモードな魅力アップ

【グローバルワーク】「リバーシブルニットクループルオーバー」\3,842（税込・セール価格）

落ち着いたトーンのピンクセーターは、甘さ控えめなだけでなくモードな着こなしにもマッチ。ピンクの柔らかさに黒のシャープさを合わせると、全体が一気に引き締まります。ロングスカートやきれいめバッグを合わせれば、カジュアルすぎないお出かけコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M