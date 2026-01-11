モデルでタレントのアンミカ（53）が11日放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業」に出演し、昔、婚約者の男性がスパイだったと明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が出演者に「身近にあいつスパイだったらしい、とか聞いたことある？」と聞くと、アンミカが手を上げ「20年ほど前に付き合っていた彼がスパイだったの」と語った。

「どこの国の方？」と聞かれると「わからないんですね」と答えたが「日本の色んな国の方が集まる集会に、急に司会者変更で呼ばれて行った時に口説かれた。韓国語と日本語を少ししゃべる方で。英語、イタリア語、北京語とか中国圏の言葉とかはまんべんなく7カ国語くらいしゃべる方で、その方と婚約までしてたんですけど」とした。

だが「ちょっとケガをされた時に病院に行きたがらなかったり、“結婚前提じゃないと”と言ったら、家族に会わせてくれたんです、韓国で。でも家族にちょっとずつなまりがあったんですよ。同じ家族で1人だけなまりがないことなんてないじゃないですか。で、別れた後で、韓国映画のコメントを書く仕事をしていた時に、お姉さんにそっくりな方が女優さんで出ていたんです。その方とお話したら“あ、雇われました”って言われたんです」と衝撃的事実を明かした。

上田から「最終的に、なんでスパイだと分かったのか？」と聞かれると「ある人を紹介してほしいって言われたので、その人に言ったら、“身元調べるけどいいかな？”って言われて。“どうぞどうぞ”って調べたら、存在はするけど、実在はしない方って言われた。最後に、私はあなたにだまされてもいいから結婚したい、全部教えて欲しいって言ったんです。で、しつこくしつこく言っていたら、ずっと黙っていたんですけど、いつもは片言の日本語で付き合っていたんですけど、最後に“ガッタガタしつこんじゃ、ボケェ！”って、ベラッベラの大阪弁でキレられて、連絡が一切なくなった」と語った。

アンミカが、その男性は「私の周りで信頼を得たかった。あるコミュニティーの中で」と言うと、スパイ研究の第一人者・東京工科大の落合浩太郎教授は「業界用語でアクセスエージェントって言うんですが」だと言い、アンミカが「踏み台にして誰かに近づきたい、アクセスするための踏み台」にされていた可能性があると語った。