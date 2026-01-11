マンチェスター・ユナイテッドに所属するコートジボワール代表FWアマド・ディアロはルベン・アモリム監督の解任にショックを受けていたようだ。英『METRO』が報じている。



ディアロは2021年にユナイテッドに加入したが、その後はレンジャーズとサンダーランドへレンタル移籍。2023年夏に復帰を果たしたが、この年は怪我の影響もあり、満足にプレイすることができなかった。





そんなディアロは今ではユナイテッドの攻撃を牽引する1人へと成長したが、出番を多くもらうようになったのは昨シーズンの途中からスタートしたアモリム体制から。出場機会を増やした同選手はアモリムの下で大きく評価を上げ、瞬く間にチームの重要戦力となった。そんな同選手はアフリカ・ネーションズカップでチームを離れている時に指揮官の解任を知ったが、準々決勝のエジプト戦を前にアモリムの解任について次のように語っている。「それは難しい話題だった。彼は私にマンチェスター・ユナイテッドでもっと注目され、プレイする機会を与えてくれた監督だからね。とても悲しかったよ。私の人生、特にキャリアにおいて、彼が私のためにしてくれたことすべてに感謝の気持ちを伝えるメッセージを送ったよ」またディアロは「まるで父と息子のような関係だった」とアモリムについて語り、続けて「彼は私のことを理解し、たくさんのアドバイスをくれたし、自由にプレイさせてくれた」とコメント。そして「本当に残念だが、それが人生だ。適応しなければならない、それがサッカーというものだ」と前を向くコメントと共に「彼の人生と次のクラブでの活躍を心から願っている」と全指揮官への感謝を口にした。ディアロ擁するコートジボワールはアフリカ・ネーションズカップ準々決勝でエジプトと対戦したが、あと一歩及ばず2-3で敗戦。ベスト8で姿を消すことになったが、ディアロは同大会5試合で3ゴール1アシストと結果を残している。