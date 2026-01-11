夜景が美しいと思う「神奈川県の温泉地」ランキング！ 2位「湯河原温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
湯けむりに包まれながら夜景を眺める時間は、温泉ならではの贅沢な体験です。街の灯りが織りなす幻想的な景色や、自然と調和した静かな輝きは、心を穏やかにしてくれます。夜を彩る景観と温泉の癒しを同時に楽しめる人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「神奈川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「山の中の温泉が多いため夜景としてなら、湯河原が相模湾や街の明かりまで期待できるかと思います」（50代女性／栃木県）、「東海道新幹線など鉄道夜景を楽しむことができるから」（60代男性／千葉県）、「海に近く、首都圏からのアクセスも良いため、新鮮な海の幸も楽しめる素晴らしい場所だと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「古風な街並みがとても綺麗にライトアップされるから」（20代女性／千葉県）、「夜になると温泉宿のあちこち光が漏れていて美しい」（50代男性／大阪府）、「夜になると早川沿いの旅館や商店街がやわらかな灯りに包まれ、情緒ある夜景が広がる」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：湯河原温泉／83票神奈川県と静岡県の県境に位置する湯河原温泉は、万葉集にも詠まれた歴史ある温泉地です。藤木川沿いに旅館が立ち並び、夜には川のせせらぎと街の灯りが調和し、しっとりとした雰囲気を醸し出します。静かで落ち着いた夜景は、ゆったりと過ごしたい人におすすめです。また、高台にある宿泊施設からは、湯河原の街並みや相模湾の夜景を眺めることができます。
1位：箱根湯本温泉／95票神奈川県箱根町にある箱根湯本温泉は、箱根の玄関口として知られ、都心からのアクセスも非常に便利な温泉地です。須雲川と早川が合流する地点に広がる温泉街は、夜になると旅館や土産物店の灯りが温かく輝き、風情ある景色を作り出します。川沿いの散策路からは、川面に映る光の筋が幻想的な夜景を演出し、多くの人々を魅了しています。
