「小学生の俺よ」佐野勇斗、“ずっと憧れてた”夢を叶える！「画角良すぎて滅」「左ハンドル似合う」
M!LKの佐野勇斗さんは1月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。小学生の頃から“ずっと憧れてた”夢を叶えたことを報告しました。
【写真】佐野勇斗、車を運転する姿を披露！
「左ハンドルの助手席目線ありがとうございます」佐野さんは「小学生の俺よ ずっと憧れてた車に乗れたぞ！」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いニット帽を被った佐野さんが、車を運転する姿を披露しています。
コメントでは「さすがの左ハンドル」「左ハンドルの助手席目線ありがとうございます感謝」「ありえんぐらいかっこいい」「横顔キレイすぎんのよ」「画角がほんとに良すぎて滅！！」「左ハンドル似合うなぁぁ」「夢叶えてるのすごくて滅」「車が似合う男すぎる、、、」「隣失礼します」との声が寄せられています。
「ふたりともサウナ上がりでイケメン度マックス」7日の投稿では「僕たちは、佐野です！ 佐野でサウナ行きました」とつづり、Aぇ！ groupの佐野晶哉さんと“ダブル佐野”でサウナを訪れた白いバスローブ姿を披露しています。ファンからは「サウナ後ショット最高！」「ふたりともサウナ上がりでイケメン度マックス」「ちょっとセクシーすぎん！？」「W佐野きゅんの破壊力やばいっ！！！」など、称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)