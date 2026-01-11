現在の年収、自己評価は？　「自己評価より低い」63.4％　「Job総研」調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。

「現在の年収額」平均598.9万円 「自己評価の年収額」平均677.6万円

調査では、「現年収の自己評価」を聞くと、「自己評価より低い派」は63.4％だった。内訳は「自己評価より非常に低い」17.2％、「自己評価より低い」21.4％、「どちらかといえば自己評価より低い」24.8％。一方で、「見合っている」20.6％、「自己評価より非常に高い」3.4％、「自己評価より高い」6.1％、「どちらかといえば自己評価より高い」6.5％という結果だった。

「現在の年収額」と「自己評価の年収額」をそれぞれ聞くと、現年収額の平均は598.9万円、中央値と最頻値は500.0万円。自己評価額の平均は677.6万円、中央値と最頻値は600万円だった。78.7万円のギャップがある、という結果になった。

調査は2025年11月26日〜12月1日にインターネットで行われ、対象者は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は352人。