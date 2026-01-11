俳優の藤木直人（53）が11日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。若手の頃から知る同学年の俳優の“変化”への驚きを語る場面があった。

1995年に映画「花より男子」でデビューし、昨年30周年を迎えた。「ヤバいよね。自分の年じゃないみたいだもん。50代？みたいな」と積み重ねてきた年月に驚きを口に。

同年代の俳優を聞かれると「谷原章介はデビューが一緒で誕生日も近くて」と同じ1972年生まれで「花より男子」で共演した俳優・谷原章介の名前を挙げた。谷原は「王様のブランチ」（TBS系）の司会を約10年に渡って担当した後、「めざましテレビ」「めざまし8」を経て現在は「サン！シャイン」（いずれもフジテレビ系）でメーンキャスターを務めている。

谷原のMC業への進出について、藤木は「ブランチやるって話聞いて、すげえ趣味多いしこだわりあるじゃん。だからピッタリだなと思ってた」という。「そこからまさかニュースの方に行くとさ…趣味だけじゃなくて政治のことだったり事件だったり扱わなきゃいけない」と続け、キャスターへの挑戦には驚かされたようだ。

自身は2005〜21年に「おしゃれイズム」（日本テレビ系）のMCを務めた。同番組のオファーには「びっくりした」そうで、「役者が素を見せるのは良くないって言う方いらっしゃるじゃない。俺は結構そこは分かるなとは思っていて」と“こだわり”もあったという。

それでも「だけどいろんなジャンルの方がゲストで来てくださってお話聞けるし。それまではドラマとかの宣伝でいろんな番組出たけど、迎える側になって“こういうことが求められてるんだ。こういうことが必要なんだ”っていうのはすごい変わったよ」と話し、MC業挑戦を経て視野が広がったことを明かした。