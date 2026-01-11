¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀµÂÎ¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¡©KENTA¤òÇØ¸å¤«¤é½±·â¡¡BUSHI¹â¾Ð¤¤¡Ö²¶¤ÈÆâÆ£¤È£Ø¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Á°¾¥Àï¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ë¡¢¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤È¤È¤â¤ËÍðÆþ¤·¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤ò½±·â¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤È¤È¤â¤Ë£²·î£±£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£ÁÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ£Ö£±Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÆâÆ£¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Èº´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¸å¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÎ¹Î©¤Äº´¡¹ÌÚ¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ëÃæ¤Ë¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÑµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬µ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇØ³Ê¹¥¤âÈ±·¿¤âÆâÆ£¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤«¤éÇØ¸å¤«¤é¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ½±·â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½õ¤±¤ËÆþ¤Ã¤¿¥»¥³¥ó¥É¤Î£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤â¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤ÎÆÇÌ¸¤ÇÀïÆ®ÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤µ¡¢£²·î£±£±Æü¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾¯¤·Àè¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£¼¡¤Î¸å³Ú±à£²·î£¶Æü¡¢Á°¾¥Àï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÆÍÇ¡¤ÎÄó°Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤ÈÆâÆ£¤È£Ø¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Á°¾¥Àï¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡£²¶¤Ï¤ªÁ°¤Ë¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡££²·î£¶Æü¤ÎÁ°¾¥Àï¤è¤êÀè¤Ë»î¹ç¤¢¤ë¤À¤í¡£¤½¤³¤Ç²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤È£¶Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤Æ¹â¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆâÆ£¤é¤·¤¿ÍÊª¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃ¦¤¬¤º¡¢À¼¤âÈ¯¤µ¤º¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£