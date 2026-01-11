◆ラグビー 全国大学選手権決勝 明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）

６季ぶりとなった伝統の早明戦による日本一決定戦は、明大が２２―１０で早大に勝って７季ぶりＶ。単独２位となる１４度目の優勝を果たした。主将のＣＴＢ平翔太（４年）は胴上げで３度、舞い「意外と高くて、怖かったです（笑）。言葉がないです」と、喜びに浸った。

前半に相手ＰＧで先制を許したが、同１９分にプロップ田代大介（３年）、同３３分にＳＯ伊藤龍之介（３年）のトライなどでリード。前半は相手にトライを許さずペースを握った。「１週間、隙のないチームをつくるために守りを強化してきた」と平主将。大一番に向けたテーマは「オール・コネクト」。試合最終盤、早大に２３次攻撃を重ねられてもトライラインは割らせず。神鳥裕之監督は「最高のパフォーマンスができた」と、フィフティーンを称えた。

主将としてチームを日本一に導いた平主将。この日、卒業後はリーグワン１部の相模原に入団することが発表された。平によると社員選手で「将来を考えた時に、プロだといつケガするかも分からないし、いつ引退せざるを得ないかも分からない。そういった意味でも、社員を選びました」。チームについては「雰囲気がよかった。伸び代、これから成長していきそうなチームだと思ったので」と語っていた。この日改めて「明治の合言葉でもある『前へ』を継承しつつ、強みであるランやキックを磨き、リーグワンで戦える身体を作っていきたい」と決意。１９日にもチーム合流予定で、２４日のＢＲ東京戦で挨拶を行う予定。