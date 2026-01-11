元日本ハム・谷口雄也氏が１１日、インスタグラムを更新。第１子となる男児が誕生したことを報告した。

谷口氏は赤ちゃんの写真を添え「年始早々に息子が誕生しました」とし、「出産当日、思い描くお産とはなりませんでしたが私たちにとって不安な状況になったにも関わらず病院の先生方、看護師さん方のサポートのおかげで元気に産声を上げて我が子が誕生。生命の力強さを目の当たりにしました」と振り返った。

妻に向けて、「出産までに数え切れないほどの困難や不安を乗り越えてくれた妻に感謝です。ありがとう」と感謝。「ということで新米パパとなりました！息子の成長を楽しみに育児も仕事も頑張ります！」と決意もつづった。

谷口氏は日本ハム時代、左の強打者として活躍。１６年には８３試合の出場で打率・２５４、１本塁打、９打点をマーク。「かわいすぎるスラッガー」として人気を集めた。レギュラー候補として期待されたが、１７年以降はけがに泣き、２１年に引退した。

２３年にタレントでモデル・椿梨央との結婚を発表。現在はファイターズベースボールアカデミー、野球解説者やタレント活動も行っている。