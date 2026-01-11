【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】日本代表 4−5 ドイツ代表（日本時間1月11日／トライデントアリーナ）

【映像】頭に「ヘッドバッド」を食らった瞬間

「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」に出場している日本代表のMF濱本和希が、側頭部へのヘディングを浴びてピッチに倒れ込んだ。出血するほどの怪我となり、ファンからは心配の声が上がっている。

日本時間1月11日にキングスW杯のグループステージ3節で、日本代表はドイツ代表と対戦。「キングス・リーグ」とは、元スペイン代表DFのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会で、試合時間が合計36分＋α、サイコロで人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特色だ。

ドイツ戦に勝利すると決勝トーナメント進出の望みが残る日本代表は、劣勢になりながらも食らい付き、3ー4の状況で「マッチボール・フェーズ」（勝っている側が1点を取れば試合終了、負けている側が1点を取ればゴールデンゴール方式に）に突入した。

空中からセンターサークルにボールが落ちてくるところで、濱本がジャンプしてドイツのFWセルハト・イムサクと競り合いながら先にボールに触れた。しかし、遅れてヘディングする形となったイムサクの頭が、濱本の側頭部にヒット。濱本は顔を押さえてその場に倒れ込み、すぐにレフェリーが笛を吹いて試合を止めた。

ドイツの選手たちが心配そうに濱本を見つめる中、ピッチ内にはストレッチャーが用意されるなど緊張が走る。解説を務めた元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が「出血してますね」と指摘する通り、左の額からは鮮血が見られた。

「イエローカードじゃない？」の声も

するとABEMAのコメント欄でも「大丈夫か？」「めちゃくちゃ痛そう」「脳震盪か？」「結構ガッツリ当たってる」「ちょっと心配だな」「気持ち入りすぎたか」と心配の声や「頭にヘッドバッドすな」「危なすぎるやろ」「狙ったわけじゃないだろうがあぶない」「イエローカードじゃない？」といった怒りの声も見られた。

治療を終えた濱本は自分の足でピッチ外へ歩いて行き、心配するチームメートたちを抱き抱えながらにっこり。この様子にファンたちは「無事で良かったな」「元気そうでよかった」「不死身かよ」「ひとまず良かった」と安堵したようだ。

なお試合は、37分にFW松森堅誠のゴールで同点に追いつく。しかし44分に決勝ゴールを奪われて試合は終了。最終スコア4ー5で3連敗となり、日本代表のキングスW杯グループステージ敗退が決定した。

（ABEMA／キングスW杯）

