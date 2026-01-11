旦那さんが夜のお店に行ったことがわかると、一気に信用できなくなりますよね。女の子とお酒を飲んだだけだとしても、いい気はしないでしょう。とはいえ、それだけで離婚をするかといったら、そこまででもないと捉える人が多いのではないでしょうか？ しかし、気づいたときには不倫に発展していることもあるようで……。今回は、不倫フラグを見逃した妻が後悔した話をご紹介いたします。

不倫のフラグが立っていたのに

「夫の水筒やお弁当箱を洗うためにカバンを開けたら、中からガールズバーの割引券が出てきたんです。夫はそういう場所に行くような人じゃないと思っていたので、衝撃を受けてしばらく固まってしまいましたね……。

その後夫を問い詰めると『上司に誘われて仕方なく行った』と言い訳をしていました。それで一旦ガールズバーの件は終わったのですが、3か月後、夫が不倫していることがわかったんです。しかも、相手はガールズバーで出会った女でした……。付き合いとか言ってたくせに、夫のことを見損ないましたね。あのとき、もっと懲らしめておくべきだったな、と後悔しています」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ ガールズバーに行ったくらいなら……と許してしまったのでしょうが、そこから不倫に発展するケースもあるため、警戒しておくべきだったかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。