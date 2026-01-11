[1.11 セリエA第20節](ヴィア・デル・マーレ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[レッチェ]

先発

GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ

DF 3 コーリー・ンダバ

DF 4 キアロンダ・ガスパール

DF 17 ダニロ・ベイガ

DF 44 ティアゴ・ガブリエル

MF 19 ラメック・バンダ

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 50 サンティアゴ・ピエロッティ

MF 77 モハメド・カバ

MF 93 ユセフ・マレフ

FW 9 ニコラ・ストゥリッチ

控え

GK 32 ヤスペル・サモーヤ

GK 95 D. Bleve

DF 5 ジャミル・ジーベルト

DF 13 マティアス・ペレス

DF 21 オーウェン・クアシ

DF 25 アントニーノ・ガッロ

MF 6 アレックス・サラ

MF 14 ソーリル・ヨハン・ヘルガソン

MF 16 オムリ・ガンデルマン

MF 28 O. Gorter

MF 29 ラサッナ・クリバリ

MF 36 フィリプ・マルチビニスキ

FW 11 コナン・エンドリ

FW 23 リッカルド・ソッティル

監督

エウゼビオ・ディ・フランチェスコ

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 21 ガエターノ・オリスターニオ

控え

GK 13 ビセンテ・グアイタ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 37 マリアーノ・トロイロ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 32 パトリック・クトローネ

監督

Carlos Cuesta García

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります