レッチェvsパルマ スタメン発表
[1.11 セリエA第20節](ヴィア・デル・マーレ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 3 コーリー・ンダバ
DF 4 キアロンダ・ガスパール
DF 17 ダニロ・ベイガ
DF 44 ティアゴ・ガブリエル
MF 19 ラメック・バンダ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 50 サンティアゴ・ピエロッティ
MF 77 モハメド・カバ
MF 93 ユセフ・マレフ
FW 9 ニコラ・ストゥリッチ
控え
GK 32 ヤスペル・サモーヤ
GK 95 D. Bleve
DF 5 ジャミル・ジーベルト
DF 13 マティアス・ペレス
DF 21 オーウェン・クアシ
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 6 アレックス・サラ
MF 14 ソーリル・ヨハン・ヘルガソン
MF 16 オムリ・ガンデルマン
MF 28 O. Gorter
MF 29 ラサッナ・クリバリ
MF 36 フィリプ・マルチビニスキ
FW 11 コナン・エンドリ
FW 23 リッカルド・ソッティル
監督
エウゼビオ・ディ・フランチェスコ
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります