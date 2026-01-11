¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¼ÂÍÑ²½¤â¶á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä¤É¤³¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤É¤³¤Ë¹ß¤ê¤ë¤Î¡©¡¡IHI¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤À
¢£Î¥È¯Ãå¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¸½ºßµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£IHI¤ÏÎ¥È¯Ãå¤ò¹Ô¤¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È¤ò3¼ïÎàÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ó¤Î¡©
¡¡¶áÇ¯¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ì¤¬¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢SFÌ¡²è¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¡Ö¥¨¥¢¥«¡¼¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¨¥¢¡¼¡Ê¤Ê¤ó¤é¤«¤Îµ¤ÂÎ¡Ë¤ÎÊ®¼Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤«¤é¤ï¤º¤«¤ËÉâ¾å¤·¡¢Æ»Ï©¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î¹â²ÍÆ»Ï©¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¶õÁÛ¾å¤Î¾è¤êÊª¤À¡£¤³¤ì¤Ê¤éÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ê¥«¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¶õ¤òÈô¤Ó¡¢¤½¤ÎÃÏ¾å¹âÅÙ¤Ï100m¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥É¥í¡¼¥ó¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÉâ¾å¡¦Èô¹Ô¤¹¤ë¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¤ÏÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õË¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡¢Èô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¡¦½ä¹Ôµ÷Î¥30kmÄøÅÙ¤Îµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÌó6£í»ÍÊý¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï2£íÄøÅÙ¡£Â®ÅÙ¤Ï100Ò/hÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤é¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤Þ¤À¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡À°È÷¤âºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤Î¶áÌ¤Íè¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÏ¾å¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¯µ¿Ìä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤Ï³Æ½ê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óÈô¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆÃÀßÈ¯Ãå¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤äÈô¹Ô¾ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¾ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤äÎ×»þ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¹¾ì¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢½Å¹©¶È¤ÎIHI¤Ï¤³¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡¿ôÂæ¤Îµ¡ÂÎ¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Î¥ÃåÎ¦¾ì¤È³ÊÇ¼¸Ë¡Êµ¡ÂÎ¤Î½¼ÅÅ¡¦ÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È
¡¡ÃÏ¶èµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÎ¥ÃåÎ¦¾ì¡£10ÂæÄøÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢Äê´ü±¿¹Ô¡¦´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Îµ¡ÂÎ¤ò°·¤¦¡£
¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥£¥Ï¥Ö
¡¡¶õ¹Á¡¦¹ÁÏÑ¡¦ÃÏ¾å¸òÄÌ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Û¤«¤ÎÂç·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ÜÀß¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÃÏÊýµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÎ¥ÃåÎ¦¾ì¡£µ¡ÂÎÈÂÁ÷ÍÑ¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¡ÂÎ¤ò°·¤¤¡¢¹âÉÑÅÙ¡¦¹âÌ©ÅÙ¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡ÂÎ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¸ø¶¦¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í½êÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Î²°¾å¤ËÃóµ¡¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏ¾å¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Î¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ÜÆ°¤òÊä½õ¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¼°¡¦Æ°ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤¿¸£°ú¼°¡¦¼êÆ°¼°¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÁõÃÖ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¡ÂÎ¤äÃóµ¡¾ì¤Ê¤É¤Ï¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎË¡À°È÷¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬¼«Í³¤Ë¶õ¤òÈô¤Ó¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£