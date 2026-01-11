VC長野が2/7開催のHGで小学生を対象としたバレーボール教室を開催

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは8日（木）、2月7日（土）に行われるSVリーグ男子第13節GAME1の東レアローズ静岡戦にて、バレーボール教室を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

綿半グループ協賛のもと行われる本試合で、小学3年生から小学6年生を対象としたバレーボール教室が行われる。本イベントは試合会場であるエア・ウォーターアリーナ松本のサブアリーナで、試合前の10:00から11:30にかけて開催される。定員は最大50人で、講師はVC長野のアカデミースタッフが務める。参加特典として本試合のペア観戦チケットも付いてくるとのこと。

なお参加費は無料だが、応募には長野県内の綿半店舗で1,000円以上購入の上、レシートの左上に表記されているレシートナンバー4桁を応募フォームに入力する必要がある。応募期間は2025年12月20日から2026年1月20日（火）まで。期間中は何度でも応募が可能となっており、当選発表はメールで行われる。

本イベントにはバレーボール未経験でも参加可能となっているため、この機会にバレーボールを体験してみてはいかがだろうか。