Official髭男dismが、新曲「Make Me Wonder」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌。原作は独創的な世界観とスリリングな物語が話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を受賞しているヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。アニメ放送とあわせ、「Make Me Wonder」を載せたノンクレジットオープニング映像も公開中だ。

「Make Me Wonder」ミュージックビデオの監督は、Official髭男dismとは初タッグとなるmasaki watanabe氏が担当している。メンバーそれぞれの個性が光る演奏やパフォーマンスが魅力な楽曲のMVとあって、目まぐるしく映し出される全面LEDのボックスの中で繰り広げられるメンバー4名の演奏シーンを中心に構成された、楽曲の疾走感と期待感が表現された映像となった。

Official髭男dismは現在開催中の＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞に加え、新ツアーの開催も決定。来年2026年4月からは＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞を全国17会場26公演にて開催する。

◾️TVアニメ『ダーウィン事変』 ©2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会 ▼イントロダクション

講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる漫画作品『ダーウィン事変』。

シリーズ累計発行部数220万部を突破し、「マンガ大賞2022」大賞、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGest‘Arts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇る。 「なんで、人間だけが特別なの？」 人とチンパンジーの間に生まれた「ヒューマンジー」チャーリー。「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが遂にTVアニメ化。 ▼あらすじ

なんで、人間だけが特別なの？

アメリカ・ミズーリ州の片田舎に暮らす少年・チャーリーは、

人間を超える知能とチンパンジーを超える身体能力を併せもつ、

半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」。

１５歳になったチャーリーは、人間の里親の勧めで初めて学校に入学。

そこでチャーリーは、頭脳明晰だがコミュニケーションが苦手なルーシーと出会う。

平穏な学校生活もつかの間、チャーリーはその出自の特異性ゆえに、

「動物解放」を掲げるテロ組織・ALAにつけ狙われることに！

チャーリーは家族やルーシーを守るため、ALAと対決する道を選択する--

「テロ」「差別」「人権」「炎上」……ヒトが抱える問題に、

「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに対峙する。

ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマが、ここに開幕!! ▼放送情報

2026年1月6日（火）24:00よりテレ東系列にて放送

1月7日（水）0:30よりプライムビデオで独占配信開始 ▼スタッフ

原作：うめざわしゅん（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：津田尚克

シリーズディレクター：中山勝一

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：友岡新平

美術監督：野村正信

色彩設計：橋本賢

撮影監督：山田和弘

編集：廣瀬清志

音楽：桶狭間ありさ・堀川真理子

音響監督：岩浪美和

制作：ベルノックスフィルムズ

製作：「ダーウィン事変」製作委員会 ▼キャスト

チャーリー役：種粼敦美

ルーシー・エルドレッド役：神戸光歩

リヴェラ・ファイヤアーベント役：大塚明夫

ギルバート・スタイン／バート役：森川智之

ハンナ・スタイン役：佐藤利奈

フィリップ・グラハム／フィル役：上田燿司

ゲイル役：石川界人

レスリー・K・リップマン／少佐役：江頭宏哉 公式HP：https://darwinsincident.net/

公式X（旧：Twitter）： @darwins_anime （https://twitter.com/darwins_anime）

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@darwinsanime_pr

◾️OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 生配信 ▼対象公演

2026年1月22日（木）愛知・Zepp Nagoya公演

▼券種／料金

W会員3,000円（税込）・年月会員3,500円（税込） ▼チケットの申し込みは以下特設サイトよりご確認ください。

〈Zeppツアー / ホール＆アリーナツアー特設サイト〉

https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞ 2025年12月10日（水）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月11日（木）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月15日（月）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月16日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月22日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2025年12月23日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2026年1月13日（火）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月14日（水）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月21日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年1月22日（木）愛知・Zepp Nagoya ◆券種／料金

スタンディング：8,800円（税込）

2F指定親子席：大人8,800円（税込）こども4,400円（税込）

2F立見席：8,800円（税込）

※別途入場時ドリンク代600円 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞ 2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス

2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス

2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ

2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール

2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール

2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール

2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール

2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ◆券種／料金

▼ホール公演

指定席：9,900円（税込）

指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込） ▼大阪・神奈川

指定席：11,000円（税込）

指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込） 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026