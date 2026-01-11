“無難ヘア”から格上げ！【40・50代】白髪ぼかしも叶う♡「こなれヘア」

いつも同じような、無難なヘアスタイルにしている……。もう少し、今っぽいオシャレを楽しんでみたい……。そんな40・50代におすすめしたい、「こなれヘア」をピックアップしました。大人らしい落ち着きはありつつもトレンド感を兼ね備えたカットと、白髪をなじませて目立たなくする「白髪ぼかし」を組み合わせれば、無難ヘアからの脱却も目指せるはず。自分らしくオシャレを楽しみたいミドル世代は、ぜひチェックしてみてください。

レイヤーカットで軽さを出したミディアムヘア

短すぎず長すぎないミディアムレングスは、ほどよくフェミニンでアレンジもききやすく、ミドル世代にもおすすめです。ただまっすぐに切るだけでなく、レイヤーカットを入れて髪のボリューム感に変化を加えるとぐっとこなれた雰囲気で楽しめるはず。カラーリングはベージュ系のベースに、なじむようなコントラストでハイライトをたっぷり入れて、白髪ぼかしと立体的なシャレ感を両得してみて。

ボブヘアもレイヤーカットでこなれ度アップ

扱いやすいボブヘアをキープしたいなら、レイヤーカットを入れてエアリーな毛流れを楽しんでみては。毛先は直線的なカットラインで軽く外ハネに、表面のレイヤーは内巻きにして、リズム感のあるヘアスタイルです。髪色は少し大胆に明るめに仕上げて、若見えを狙うのも◎ 明るめベージュはその色味自体に白髪を目立ちにくくする効果が期待できますが、ハイライトを入れるとシャレ感がさらにアップします。

グレージュのカラーリングで大人の落ち着きを

落ち着いた大人らしい雰囲気が好みの人は、ダークトーンの髪色がおすすめ。グレーとベージュの“いいとこ取り”を叶えるグレージュが、軽やかさがありつつも、大人の魅力を引き立ててくれそう。細いハイライトを全体に散りばめることで、軽やかな毛流れを際立たせて、こなれた雰囲気に。

白髪をぼかしてこなれヘアへ

白髪が部分的に密集して生える……。そんなお悩みがある人も、ハイライトがいいかも。@katayu1204さん曰く、「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなることは間違いなし」なのだそう。ハイライトの筋は少し太めでも、ベースの髪色とのコントラストを弱めることで、派手見えしないナチュラルなオシャレを楽しめるはず。ハイライトと好相性のレイヤーカットで、トレンド感アップも叶えると◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様、@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里