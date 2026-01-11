KAWAII LAB.の新グループ・MORE STAR、話題の“リズムゲーム”風楽曲「ハグ！」のMV公開
昨年12月にデビューしたKAWAII LAB.の新グループ・MORE STARが、2ndデジタルシングル「ハグ！」のミュージックビデオを公開した。
【動画】クセになるナンバー！MORE STAR、話題の“リズムゲーム”風楽曲「ハグ！」ミュージックビデオ
MORE STARは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人によるアイドルグループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳のメンバーで構成されており、グループ名には、未熟で、未完成な9人が、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていくことを目指すグループだ。
「ハグ！」は、MORE STARのデビューステージである『KAWAII LAB. SESSION vol.17』で初披露された楽曲で、身近な“リズムゲーム”をモチーフに、日常で感じるワクワクや遊び心をそのまま閉じ込めた一曲。歌詞にはグループコンセプトの「WITH KAWAII」や、グループ名「MORE STAR」の要素も盛り込まれ、ファンはもちろん、新規リスナーにもグループの魅力が伝わる仕掛けが散りばめられている。作詞作曲は3ピースバンドYUTORI-SEDAIの金原遼希、編曲はYUTORI-SEDAIが担当している。
ミュージックビデオでは、誰かと一緒にいることで生まれる“かわいさ”が表現されている。メンバーが人々を次々とハグしていき、通してファンへの愛を届けていく。さらに、歌詞と連動してハグのカットが画面上に分割されながら増えていくなど、ポップで楽しい仕掛けも盛り込まれている。
なお、MORE STARの公式YouTubeチャンネルでは、『KAWAII LAB. SESSION vol.17』での「ハグ！」初披露ライブ映像も公開中だ。
【動画】クセになるナンバー！MORE STAR、話題の“リズムゲーム”風楽曲「ハグ！」ミュージックビデオ
MORE STARは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人によるアイドルグループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳のメンバーで構成されており、グループ名には、未熟で、未完成な9人が、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていくことを目指すグループだ。
ミュージックビデオでは、誰かと一緒にいることで生まれる“かわいさ”が表現されている。メンバーが人々を次々とハグしていき、通してファンへの愛を届けていく。さらに、歌詞と連動してハグのカットが画面上に分割されながら増えていくなど、ポップで楽しい仕掛けも盛り込まれている。
なお、MORE STARの公式YouTubeチャンネルでは、『KAWAII LAB. SESSION vol.17』での「ハグ！」初披露ライブ映像も公開中だ。