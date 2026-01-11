クラシカルでシブい。大人が履きたくなるVANSってこういうことだと思う

気付けば、2026年。スニーカーは“ブーム”から“当たり前のモノ”となりました。特に凄まじかった1990年代。ナイキ「エアマックス95」やリーボック「インスタポンプフューリー」をはじめとしたフューチャリスティックなハイテクシューズが登場し、世界中がスニーカーに対してワクワクしているような空気感だったのを覚えています。

1990年代終わり〜2000年代初頭、学生の間ではコートシューズ系が流行っていて、ナイキ「エアフォース 1」や「エース」、アディダスの「スタンスミス」などをみんなこぞって履いていたものです。しかし、捻くれ者だったのでそれらのシューズには見向きもせず、頑なにヴァンズのスニーカーを履いて通学していました。あの当時履いていたモデルは何だったのか…。ちょっと現行品では見つからないので怪しいですが、おそらく「スピード」だったのではないかと思います。ストリートカルチャーが好きだったためか、自然とヴァンズのスニーカーに行き着きました。別にナイキやアディダス等を避けたかったから、というわけではなく本当に何の気なしに選んだのがヴァンズだったのです。

とは言え、ヴァンズを履いている人がまったくいないわけではもちろんありません。校内でも「スケートハイ」を履いている人を見かけて少し嬉しくなったり、何ならそれがきっかけで話すようになったり、友達もできました。今ももちろんそうですし他ブランドもそうですが、当時はよりヴァンズというスニーカーブランドはファッションやカルチャーと密接だったと言うか、それを履いている人はこういう音楽が好きなんだろうな、とかこういう映画も好みなのでは、とかそんな雰囲気がありました。何より、「自分たちは流行っているから買った」のではなく「ヴァンズを履くというカルチャーに生きている」という感覚が強かったのではないでしょうか。

さて、そんな個人的にも思い入れのあるヴァンズ。最近では「ヴァンズ プレミアム」というラインがスタートしたり、「ミタスニーカーズ」や「アトモス」などのABCマート以外のスニーカーショップとコラボしたりと目が離せない展開が続いています。

その注目度が上がり続けているヴァンズから、毎年登場している「YEAR OF THE HOUSE」コレクションが2026年も登場。午年にちなみ、馬やジョッキーをイメージしたアイテムが並びます。通常、こういった干支にちなんだようなモチーフってあまりおしゃれじゃないイメージがあるのですが、さすがはヴァンズ。どのアイテムも大人が着用したくなる可愛さです。

▲ヴァンズ「LOAFER」（各1万4300円）

シューズは2025年から継続して注目のローファーをベースとしていますが、ヘアレザーとスムースレザー、そしてスエードと3種類のレザーをミックスすることでユニークさと高級感、そしてクラシカルな表情を湛えたアイテムとなっています。インソールにはジョッキーがレースで着用する勝負服を彷彿とさせる格子柄をあしらい、普段見えないところに遊び心を入れています。実にヴァンズらしい1足です。ちなみにタッセルは取り外せます。

▲ヴァンズ「Jockey Bomber VEST」（各1万4300円）

そしてウエアは今の時季から春先頃まで活躍するであろうベストが登場。MA-1をモチーフとし、表地は武骨な無地でプレーンに、裏地はこちらもシューズのインソール同様ジョッキーの勝負服から着想を得た格子柄を配しています。リバーシブル仕様なのでどちらでも着られるのですが、せっかくなら格子柄を表にして一発おしゃれにかませたいところ（ですが、裏地がさりげなく見えるのもしゃれています）。

ただの企画モノ的なアイテムに留まらず、しっかりと大人が楽しめるシューズ＆ウエアに昇華させた「YEAR OF THE HOUSE」コレクション。今からがアツいヴァンズのアイテムなだけに、注目です。

>> ヴァンズ「YEAR OF THE HOUSE」

＜文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

