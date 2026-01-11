¿°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ö20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤ò¶Ïº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
¤»¤ê¤Õ¤è¤ê¤âÍºÊÛ¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸ý¸µ¤ÎÉ½¾ð¡£¼«Á³¤Ê¿§Ì£¤ä·Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÇÐÍ¥¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï12·î8¡Á9Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ß20ÂåÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¿°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È20ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿2019Ç¯¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥ª¡¼¥¿¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï½©¿§¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿°¥×¥ë¥×¥ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¼êÆþ¤ì¤òÄê´üÅª¤Ë¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¸ý³Ñ¤¬Äø¤è¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èù¾Ð¤ó¤À¤È¤¤Ë½À¤é¤«¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¥¥¹¤·¤¿¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢9·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¥¢¥¸¥¢ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¤Ý¤Æ¤Ã¤È¤·¤¿¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¿°¤Ç¡¢YSL¤Î¥ê¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤é¤³¿°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö·Á¤ÈÂç¤¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
