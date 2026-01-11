「鼓膜がめっちゃ破れてました」78万人超えYouTuber、活動休止を発表。「まじでご自愛して」と心配の声
「鼓膜がめっちゃ破れてました」78万人超えYouTuber、活動休止を発表。「まじでご自愛して」と心配の声
チャンネル登録者数78万人超えのYouTuberグループ・ステゴロパンチャーズは1月7日、自身のYouTubeを更新。『鼓膜がめっちゃ破れてました。』と題した動画を投稿しました。
【画像】ステパン・ジュン、「鼓膜破れてました」
「左耳鼓膜3破れでした」動画の冒頭で、たくやさんが「1週間くらい休みます」と報告すると、両手でピースポーズをとって「やったー！」と喜ぶジュンさん。実は休みをとる理由があり、ジュンさんが「左耳鼓膜3破れでした」と明かしました。ジュンさんは最近、全然耳が聞こえず、周りの人に車の音やテレビの音が大きいと言われていたのだそう。聴力検査をした結果、左耳に3個の穴が開いていたことが発覚しました。現在は薬が処方され、改善に向かっているとのこと。療養の意味も込めて1週間程度の休みに入ると話しました。
コメントでは、「3歩奥はセンスありすぎ笑」「鼓膜破れる一歩手前だと思ったら8歩後でえぐい」「まじで体大事にしてくれ」「だからジュンの声はデカかったのか」「一旦みんなで健康診断いこ？（企画にしよ？）」「ジュンがついに帽子を取った、、！」「まじでご自愛して」「ゆっくり休んでこれからの炎上に備えてくれ…」などの声が寄せられています。
翌日、早くも「休日返上」で動画を投稿……「1週間程度休みます」と報告し、「大物の脱退」など「大きなニュースがあったら集まるか」と冗談っぽく話していたステパンメンバー。今回の動画を投稿した数時間後、『「はじめしゃちょーの炎上」を休日返上してガチ考察する男達。』と題した動画を投稿しました。早速、ゆっくり休んでいられないニュースが飛び込んでしまったよう。本人たちのコメントでは「断じて次に動画が上がるのは来週水曜日です。」とつづっています。(文:福島 ゆき)
外部サイト