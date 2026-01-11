カフェのコーヒーをやめた32歳女性「ちょっとした気分転換ができなくなった」物価高での暮らし
近年、食品や日用品をはじめ、さまざまなものの値上げが続いています。「いつの間にか価格が上がり、買うのをためらうようになった」そんな経験があるのではないでしょうか。
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、東京都在住32歳女性のケースを具体的に紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
年収：500万円
金融資産：預貯金350万円、リスク資産170万円
物価の高騰により買わなくなったものは、「カフェのコーヒー」だそう。
具体的には「毎朝コーヒーを珈琲屋で300円程度で買っていたが、やめた」とあります。
その代わり「事前に飲み物はドラッグストアにて」調達しているそうですが、以前のようにカフェのコーヒーを「買わなくなったことにより、ちょっとした気分転換ができなくなった」とのこと。
今後「一杯につき50円程度安くなったら」再度購入を検討すると語っています。
「外食または出来合い（のお総菜）のほうが安上がり」と感じるようになれば、食材の購入や自炊をやめるつもりだと言います。
反対に、値上げしても仕方がないと思えることについては「米。今までが安すぎた」と回答。
いまだに安くて助かっているものについては「美容室代はいまのところ価格変動がなく助かっている。毎月1万円強の支出」とコメントされています。
インフレを機に「支出の見直しをするようになった」ほか、「現在転職のために資格取得を検討中」なのだそう。
今後も家計改善のために「支出の徹底的な見直し」を実践していきたいとのこと。「水道代光熱費はどうしてもかかるが出来れば節約したい」と語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
インフレによって、私たちの消費スタイルはどのように変化しているのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、物価高騰の影響で買わなくなったものについて、東京都在住32歳女性のケースを具体的に紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：32歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
年収：500万円
金融資産：預貯金350万円、リスク資産170万円
「カフェでコーヒーを買うのをやめました」昨今のインフレで生活に影響があるかとの問いに、「とても影響を受けている」と回答した投稿者。
物価の高騰により買わなくなったものは、「カフェのコーヒー」だそう。
具体的には「毎朝コーヒーを珈琲屋で300円程度で買っていたが、やめた」とあります。
その代わり「事前に飲み物はドラッグストアにて」調達しているそうですが、以前のようにカフェのコーヒーを「買わなくなったことにより、ちょっとした気分転換ができなくなった」とのこと。
今後「一杯につき50円程度安くなったら」再度購入を検討すると語っています。
「野菜の価格がこれ以上高くなると困る」まだ購入を続けているが、これ以上高くなると困るものは「野菜。自炊をするので困っている」とのこと。
「外食または出来合い（のお総菜）のほうが安上がり」と感じるようになれば、食材の購入や自炊をやめるつもりだと言います。
反対に、値上げしても仕方がないと思えることについては「米。今までが安すぎた」と回答。
いまだに安くて助かっているものについては「美容室代はいまのところ価格変動がなく助かっている。毎月1万円強の支出」とコメントされています。
「転職による収入アップのために資格取得を検討中」今の生活を続ける上では、「税金と物価がこれからも上がるであろうこと」に不安を感じているという投稿者。
インフレを機に「支出の見直しをするようになった」ほか、「現在転職のために資格取得を検討中」なのだそう。
今後も家計改善のために「支出の徹底的な見直し」を実践していきたいとのこと。「水道代光熱費はどうしてもかかるが出来れば節約したい」と語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)