治安がいいと思う「大分県の自治体」ランキング！ 2位「大分市」を抑えた1位は？【2025年調査】
公共施設や公園がいつもきれいに整えられている光景は、外から見れば「しっかり守られている安心感」につながります。治安面でのポジティブなうわさがある、イメージのいい街にスポットを当てました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「大分県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「中心地だから治安面にも税金をしっかり回せそうだから」（30代女性／岐阜県）、「都市規模の割に落ち着いた印象があり、犯罪発生率のデータでも比較的低い地域だと聞いたことがあるため」（30代男性／長崎県）、「昔からの住民が多く、地域に根差した暮らしが営まれており、治安が良いとされる住宅街だから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「旅行で行った時、町も綺麗で人も良くていい町でした」（20代女性／福岡県）、「温泉街かつ観光地なので、ゆったりとした雰囲気で治安もいいイメージです」（20代女性／北海道）、「温泉地として有名な観光の街なので、それだけに治安には気を配っていそうだから」（50代男性／静岡県）、「温泉施設が多く高齢者がのんびり暮らしてそうなイメージだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「大分県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大分市／62票2位にランクインしたのは、県庁所在地であり中核市の「大分市」です。鉄道3線が乗り入れ、高速道路などの交通インフラも整備された九州屈指の拠点都市でありながら、中心部を一歩離れれば静かな住宅街が広がっています。県内最大の人口を抱えるため、刑法犯の認知件数は県内で最も多くなっていますが、県全体の犯罪遭遇率は全国第3位と良好な治安を維持しています。市としても行政による防犯パトロール隊への支援や環境整備などの安全対策が手厚く行われているのが特徴です。
回答者からは「中心地だから治安面にも税金をしっかり回せそうだから」（30代女性／岐阜県）、「都市規模の割に落ち着いた印象があり、犯罪発生率のデータでも比較的低い地域だと聞いたことがあるため」（30代男性／長崎県）、「昔からの住民が多く、地域に根差した暮らしが営まれており、治安が良いとされる住宅街だから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：別府市／80票1位に輝いたのは、日本一の源泉数・湧出量を誇る「別府市」でした。別府八湯と呼ばれる温泉郷が点在し、世界中から観光客が訪れる国際観光文化都市です。活気ある街ゆえに、犯罪遭遇率は県内で最も高くなっていますが、その一方で、市による防犯対策や住民によるボランティア活動などの地域ぐるみの防犯意識が根付いています。古くから多様な人々を受け入れてきた寛容な気風と、駅周辺や主要エリアの明るい活気が「人の目がある安心感」を生み、「治安がよい」という高い評価に繋がりました。
回答者からは「旅行で行った時、町も綺麗で人も良くていい町でした」（20代女性／福岡県）、「温泉街かつ観光地なので、ゆったりとした雰囲気で治安もいいイメージです」（20代女性／北海道）、「温泉地として有名な観光の街なので、それだけに治安には気を配っていそうだから」（50代男性／静岡県）、「温泉施設が多く高齢者がのんびり暮らしてそうなイメージだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)