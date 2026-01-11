「いつも仲良し」イモトアヤコ、北川景子と40歳の誕生日を祝うツーショットを披露！「可愛すぎるよぉ」
タレントのイモトアヤコさんは1月10日、自身のInstagramを更新。北川景子さんとのツーショットを披露しました。
【写真】イモトアヤコ、北川景子とのツーショット！
この投稿にコメントでは「お二人とも素敵っす」「景子さんとのお付き合いも10年目になりますね」「2人とも、可愛すぎるよぉ」「冬の風物詩のお二人」「いつも仲良し」「眉毛塗らない方が好きだな」「素敵なツーショット写真」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「良き40代を迎えられそうです」イモトさんは「景子ちゃん いつもありがとう 素敵な友達と 何気ない話して 美味しいもの食べて おかげさまで良き40代を迎えられそうです」とつづり、1枚の写真を載せています。1月12日に40歳の誕生日を迎えるイモトさん。真っ赤な鯛の飾りがのった“めで鯛ケーキ”を前に、俳優の北川景子さんと誕生日をお祝いするツーショットを披露しています。
北川さんの誕生日をお祝いするツーショットも！2025年8月22日の投稿では、北川さんの誕生日をお祝いするバースデーショットを披露しているイモトさん。北川さんの誕生日当日に2人でお祝いができた喜びをつづり、ファンからも「大人になってからのお友達、女同士って素敵だね」「美し過ぎ 2人とも素敵」「嬉しい顔が可愛い」「おふたりだいすき」などの声が寄せられました。これからも、交友関係が広いイモトさんのプライベートショットの投稿が楽しみですね！
