大阪出身の３人組グループ、ベリーグッドマンが１１日、東京・お台場のＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ライブ「ベリーグッドマン ＡＲＥＮＡ ＬＩＶＥ ２０２６〜全員集合！！〜」を開催した。

Ｒｏｖｅｒ（ロバー、３７）、ＭＯＣＡ（モカ、３７）、ＨｉＤＥＸ（ヒデックス、３７）の３人組で、力強い歌声の応援歌などで人気があり、２０２３年には阪神甲子園球場で単独ライブ開催した。今回は関東近郊でグループ最大規模となる会場で、ロバーは「全国的にベリーグッドマンの認知度を上げたいというのが、阪神甲子園球場が終わってからの１つ大きな目標として掲げてきた」という。これから全国を回りもうひと段階、底上げをして「僕たちを１つにしてくれた阪神甲子園球場の舞台に立ちたいと思う」と語った。

ステージではヒット曲の「ライトスタンド」「アイカタ」など全２２曲を熱唱。さらに１２日に配信リリースする新曲「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」を披露し、８０００人のファンを熱狂させた。

今年はメジャーデビューから１０周年という節目の年に当たる。ロバーは「１０年って冷静に考えたらすごいかなと思う。簡単なことじゃないけど、この３人だからできたのかなって思います」と語った。モカは「ゲッターズ飯田さんから、僕らが５８歳の時に大ブレイクするっていうので、５８歳まで見届けてください。あと２０年ありますけど」と話し、笑わせた。

また、２２年にベリーグッドマンが制作した応援歌「やかぜ」を提供した神村学園が、全国高校サッカー選手権で決勝に進出。準決勝を見ていたというモカは「明日（１２日）の決勝、見に行きます。『やかぜ』魂を胸に、音楽を聴いて鼓舞して、２冠達成してほしいですね」とインターハイと選手権の２冠へエールを送った。