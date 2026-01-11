CANDY TUNE村川緋杏、静岡の方言で感想を求められる→見事な返しに場が沸く【カワコレTGC】
【モデルプレス＝2026/01/11】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
イベント終演後、7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月／福山梨乃／小川奈々子／南なつ／立花琴未／宮野静／村川緋杏）が報道陣の取材に応じた。
【写真】ふるっぱー妹分、美脚際立つメンカラ衣装
「倍倍FIGHT！」が大バズリし、昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」に初出演したCANDY TUNE。村川緋杏は「私たちの音楽を聴いてくださる方が倍以上になって、紅白ってすごいなと思いました」と反響を明かし「今年はKAWAII LAB.を引っ張っていけるような、今よりも倍の倍に、もっともっと大きななにかを！東京ドームに立ちたいと思っているので、キャパを倍の倍にしていけたら」と高らかに宣言した。
イベントが開催された静岡の方言で「バカ」は「とても」の意味。その「バカ」を使ってステージの感想を！と振られると、「やっぱり私たちの曲は『倍倍FIGHT！』がすごく盛り上がるんですけど、今日は東京以上に静岡がバカ盛り上がったと思いました。バカ最高でした！」と見事な返しで場を沸かせた。
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
イベント終演後、7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月／福山梨乃／小川奈々子／南なつ／立花琴未／宮野静／村川緋杏）が報道陣の取材に応じた。
【写真】ふるっぱー妹分、美脚際立つメンカラ衣装
◆村川緋杏「今日は東京以上に静岡がバカ盛り上がった」
「倍倍FIGHT！」が大バズリし、昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」に初出演したCANDY TUNE。村川緋杏は「私たちの音楽を聴いてくださる方が倍以上になって、紅白ってすごいなと思いました」と反響を明かし「今年はKAWAII LAB.を引っ張っていけるような、今よりも倍の倍に、もっともっと大きななにかを！東京ドームに立ちたいと思っているので、キャパを倍の倍にしていけたら」と高らかに宣言した。
◆「カワコレTGC」KAWAII LAB.×TGCが初コラボレーション
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーや、ライブパフォーマンスを行う。なお古澤⾥紗（CUTIE STREET）と⼤川世莉（KAWAII LAB. SOUTH）は、怪我により出演を⾒合わせた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】