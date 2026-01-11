携帯電話サービス「mineo」で2026年新春企画「マイネオ七福神」が2月2日まで実施中！おみくじを引くともれなく100MB〜10GBなどがプレゼント
オプテージは7日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）において「2026年新春企画『マイネオ七福神』」を2026年1月7日（水）から2月2日（月）10時00分まで実施するとお知らせしています。mineoにて毎年行われているマイネオ七福神は公式Webコミュニティーサイト「マイネ王」内にある専用Webページにておみくじを引いて出た福袋によって特典が用意されています。
なお、当たった高速パケット通信量やチップは即時反映され、24時間データ使い放題チケットが当たった場合は2026年2月3日（火）に進呈されるとのこと。またマイピタ契約者がマイそく用に参加して1等24時間データ使い放題チケットが当たった場合にはチケットは付与されません。ただし、マイピタ契約者がマイそく用に参加して無料チップが当たった場合には付与されるということです。
私もやってみましたが— mineo【公式】 (@mineojp) January 7, 2026
6等：100MB が当たりました！やったぁ〜…
1等は10GB✨がもらえるので
マイネオのあなたはチャレンジしてみてくださいね
ちなみに今年のリアル初もうででは
『吉』を引きました！https://t.co/yEWWEknlwk
mineoではほぼ毎年新年に同じようにくじを引くとパケットがプレゼントされる新春企画「マイネオ七福神」を実施しており、以前に2018年に実施しなかったところ、利用者から「残念だ」といった声が上がったこともあって今年も7年連続で実施されることになりました。
マイネオ七福神はmineoの1回線に付き1回まで行え、実施するにはeo IDとマイネ王を連携させ、両方にログインしておく必要があります。ログインして専用Webページを表示すると「ご利益をもらう」と表示されるので押してから七福神の誰かを選ぶと、選んだ神様からmineoにちなんだメッセージとともに結果が表示されます。
＜マイピタ用の福袋結果と特典＞
1等：10GB
2等：5GB
3等：3GB
4等：1GB
5等：500MB
6等：100MB
＜マイそく用の福袋結果と特典＞
1等：24時間データ使い放題チケット1枚
2等：無料チップ30枚
3等：無料チップ15枚
今年もみねおの「マイネオ七福神」があるぞっ……6等か(´･ω･`) 100MBゲットだぜっ！ https://t.co/eQ3ETr8dvF pic.twitter.com/S9YcgkdhNU— memn0ck (@memn0ck) January 11, 2026
プレゼントされるパケットは即時eoID連携中の残容量に反映され、結果は後でマイネ王マイページのパケット履歴から確認することが可能です。なお、福袋結果はランダムとなっており、神様別に設定されていないということです。また好きなマイネオ七福神をタップすると、その神様からmineoにちなんだメッセージが表示されるとのこと。ただし、福袋結果はランダムとなっており、神様別に設定はされていないということなので七福神はどれを選んでも変わりないということです。
記事執筆：memn0ck
