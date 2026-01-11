◆皇后杯第４４回全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着＝９区間４２・１９５キロ）

１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の記録を持つ不破聖衣来（ふわ・せいら、三井住友海上）は群馬１区で出場し、２０分９秒で区間２３位だった。

昨年末の合宿中に右股関節を傷め、ジョグを再開できたのが年明けの４日。「走ってみないと、どれだけ（状態が）戻っているか分からなかった」が、最後方からじわじわと追い上げてタスキをつないだ。

不破は「最初から自分のペースでいけて、ほとんどラップは変わらずに通過できた。いい順位で渡せなくて申し訳ないですが、次に向けての走りにはなったかなと思う」と前向きに振り返った。

今後は主戦場をより長い距離に移行していく方針で、２月の全日本実業団ハーフマラソン（山口）に向けて調整を進める。「まずどれだけ走れるか確認ですが、感じが良ければ」と条件付きながらも、早ければ年内にもフルマラソンに挑戦したい意向も示した。

大会は大阪が２時間１８分１９秒で３年ぶり５度目の優勝。２位は兵庫、３位は長野、群馬は６位だった。