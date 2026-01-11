取り入れれば、ビジュUP♡ 顔まわりを甘く盛れる「ふわふわコーデ」3選

寒い冬こそ、ふわふわ素材でビジュも気分も盛りたい！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、ファーやシャギーを味方につけた顔まわりを甘く盛れる冬コーデを3つご紹介します。やわらかなムードをまとって、思わず抱きしめたくなる女のコを目指そ♡

ふわふわ 毛足の長いファーやシャギーなど、トップスやコートで顔まわりを甘く盛れてふわふわ感は冬乙女の真骨頂。取り入れれば、ビジュUP♡ ピンクなど淡いトーンを選んで、やわらかい雰囲気に。

Cordinate 優しいピンクファーでハッとされちゃう女のコに ファーに埋もれる 絶対盛れるピンクファーは反則レベルの可愛さ。シンプルなオフショルトップス＆デニムの、大人っぽいカジュアルあわせで抜け感を出して。 足元は黒で引き締めつつ、ふわふわニットのアームウォーマーをプラスするのも推し♡ ファーコート 21,340円／êtore loin アームウォーマー 1,320円／靴下屋（Tabio）ドレープトップス 9,350円／ASURA（HANA KOREA）デニムパンツ 19,800円／The Girls Society 右手リング 27,500円、左手リング 7,000円／ともにLOVE BY e.m.（e.m. 青山店）メリージェーン 20,900円／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

Cordinate まろみのあるエッグイエローはふわふわでバブみ最高レベル★ シャギーを堪能する 思わず抱きしめたいし、守りたい♡ ひよこみたいな淡いイエローのシャギーニットは、ストールつきで顔まわりまでもふもふに♪ キラキラレースのタイトスカートでレディなムードをONすれば、デートにもピッタリ。 ストールつきイエローシャギーニット 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 レースビーズスカート 26,400円／The Girls Society バレエシューズ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 帽子にビスチエとミニマムなファーをトッピング 小さなファーで遊ぶ ベージュトーンのコーデに、ファーで遊びを加えたコーデが新鮮。帽子やビスチエでバストアップを盛るのが◎。茶系トーンでまとめてこなれ見え！ ファービスチエ 6,270円／VIOLETTA、スカート 7,920円／igi（ともにアンティローザ）ファーハット 13,200円／Chapeau d'O東京プラザ銀座店 レイヤードニット 15,510円／LECYTO（HANA KOREA）ブーツ16,500円／LAGUA GEM（バロックジャパンリミテッド） 撮影／野田若葉（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）モデル／金川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶