＆beから限定色チーク登場♡大人の血色感を叶えるチェリーピンク

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介が手がける＆beから、春メイクにぴったりな限定色チークが登場します。ナチュラルなのに印象的、そんな理想を叶えてくれるのが「＆beクリームチーク」の限定新色チェリーピンク。肌に溶け込むような血色感と、さりげないツヤが大人の表情をやさしく引き立てます。毎日のメイクに取り入れるだけで、気分まで明るくしてくれる春限定カラーです♡

大人に似合う限定チェリーピンク

限定新色チェリーピンクは、ほのかに白みを帯びたミルキーピンクに、繊細なシルバーパールをプラスした上品カラー。

パーソナルカラーを問わず使いやすく、頬にのせるだけで自然な血色感と透明感※1を演出します。

指でなじませるだけで内側からにじむように色づき、甘さの中に洗練された印象をプラス。大人のイノセントメイクを叶える、今だけの特別なピンクです。

※1メイクアップ効果による

K-パレットがリニューアル♡1DAYTATTOOアイライナー新登場

透けツヤと保湿力を両立

＆beクリームチークは、透け感のある上品なツヤが特長。発色しすぎず、肌にすっと溶け込むクリームテクスチャーで、誰でも簡単にヘルシーな表情へ導きます。

スクワラン、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、マカデミア種子油、アルガンオイル※2のボタニカル保湿成分を配合し、乾燥を防ぎながらうるおいを1日中キープ。

チークとしてだけでなく、手持ちのリップに重ねて使えるのも嬉しいポイントです。

※2スクワラン、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、マカデミア種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）

商品ラインアップをチェック

＆beクリームチークは全2色展開。限定新色チェリーピンクは繊細なシルバーパール入りの可憐なミルキーピンク。

既存色ラディーレッドは、色っぽさとピュアさを兼ね備えた血色レッドです。価格はいずれも各1,650円（税込）。

肌にやさしいフリー処方で、鉱物油、マイクロプラスチックビーズ、パラベン、エタノール、界面活性剤、合成酸化防止剤、香料、紫外線吸収剤不使用。

お湯と石けんタイプの洗顔料でオフでき、パッチテスト済みです。

春限定カラーで旬の血色感を

さっと塗るだけで表情を明るく見せてくれる＆beクリームチークの限定色チェリーピンク。甘さと上品さを絶妙に両立したカラーは、毎日のメイクに取り入れやすく、大人の春顔づくりにぴったりです。

いつものメイクを少しだけアップデートしたいときにもおすすめ♡この春だけの限定色で、透明感あふれる血色メイクを楽しんでみてください。