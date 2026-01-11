３人組ボーカルグループ・ベリーグッドマンが１１日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯでメジャーデビュー１０周年記念ワンマンライブを行い、全国高校サッカー選手権で初の決勝進出を果たした神村学園（鹿児島）にエールを送った。

３人は２０２２年に学校側からの依頼で応援ソングを制作。楽曲タイトルは学園のモットー「やればできる、かならずできる、ぜったいできる」の頭文字をつなげた「やかぜ」で、応援歌として披露されている。

同校は１０日に行われた尚志（福島）との準決勝をＰＫ戦の末に勝利し、ＭＯＣＡは「勝ち切ったのはすごい」と驚嘆。１２日の鹿島学園（茨城）との決勝は現地観戦予定で「やかぜ魂を胸に（高校総体との）２冠を勝ち取ってほしい」と力を込めた。同じく観戦予定のＲｏｖｅｒも「ベリグ音楽パワーで勝ち進んでほしい」と期待を寄せた。

この日は、関東近郊でのグループ最大規模となる８０００人を動員。約２時間半のステージで「ライオン」や「花よりも花を咲かせる土になれ」など２２曲を披露した。ＨｉＤＥＸは「ここまできたかという感じが強い」と感慨を込めた。