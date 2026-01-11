¡ÖË¿Ã·»Äï¡×±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò½÷Í¥¤¬Â¸ºß´¶¡Ö¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¡Ö´éÎ©¤ÁÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ½é¤«¤é¡Ä¡×£ØÀä»¿¤ÎÍò
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤¬11Æü¡¢Âè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢·»Äï¤Îå«¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÀ¸³¶¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹Ìò¤òÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨µÈÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¢Ä¾¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥ÇòÀÐÀ»¡Ê27¡Ë¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Ä¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡¢²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£Ä¾¤Ï¡¢´ñ½±¤ò¼õ¤±¤¿Â¼¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¼é¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¿´¤¹¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡ÖÇòÀÐÀ»¤Á¤ã¤ó¡¡Ä¾¥Ï¥Þ¤êÌò¡¡¹¥´¶ÅÙ¤¢¤¬¤ë¤ï¤¢¡×¡ÖÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¡¢¡Ø¤À¤«¤é»ä¤Ï¿ä¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤éÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÇòÀÐÀ»¤Á¤ã¤ó¤Ï´éÎ©¤Á¤¬Èþ¤·¤¤¡£¡¡ºÇ½é¤«¤é¤³¤Î»Ò¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£ÂçÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¡ÖÄ¾Ìò¤ÎÇòÀÐÀ»¤µ¤ó¤Î±éµ»ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇòÀÐ¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£±ÊÌî¤ÏÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Æ±ºî¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢§Âè2²ó
¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ´î¤Ö¾®°ìÏº¤Ë¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄ¾¡£°ìÊý¡¢À¶¿Ü¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬´äÁÒ¾ë¹¶¤á¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£À¶¿Ü¤Ç¤Îµï»Ä¤ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄ¾¤Î½Ë¸À¤ÎÆü¡£²Ö²Ç»Ñ¤ÎÄ¾¤¬ÆÍÁ³¡¢¾®°ìÏº¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£