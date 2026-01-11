Sizuk、TVアニメ「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌となる、19thデジタルシングル「Gliding Claw」配信スタート＆Music Videoも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト「Sizuk」(ヨミ:シズク)。

TVアニメ「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌となる、19thデジタルシングル「Gliding Claw」が配信開始。あわせてYouTubeにてMusic Videoがプレミア公開となった。

「Gliding Claw」は作曲を俊龍が手掛け、作詞に「畑亜貴」、編曲に「白戸佑輔」を迎えた、エネルギッシュなナンバー。Sizukの最新情報は公式サイトや公式SNSアカウントにて発信中。今後の最新情報を見逃さないようにしよう。

●リリース情報

19th Digital Single

「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌

「Gliding Claw」

Sizuk

歌：AYAME

作詞：畑亜貴

作曲：俊龍

編曲：白戸佑輔

配信リンクはこちら

https://sizuk.lnk.to/GlidingClaw

＜収録内容＞

M1. Gliding Claw ※TVアニメ「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌

M2. Gliding Claw Instrumental

M3. Gliding Claw TV size ver.

©猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会

