TVアニメ『ハイスクール！奇面組』OPテーマ・BREIMEN「ファンキースパイス feat. TOMOO」＆EDテーマ：離婚伝説「ステキッ！！」ノンクレジット映像が公開！

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送が始まったTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。各種配信サービスでも第1話の配信がスタートした。

この度、TVアニメ第1話でお披露目となったオープニング＆エンディング映像のノンクレジット版が公開された。OPテーマはBREIMENによる「ファンキースパイス feat. TOMOO」。映像では奇面組をはじめ、各組リーダーやクラスメイトなど主要のキャラクターたちが集合して練り歩く姿や、唯が女性キャラクターたちとスナップに写ったファッション雑誌のようなカット、奇面組メンバーの顔のパーツが入れ替わったシーンなどてんこ盛りでお届け。そして、サビでは各キャラが“奇面ダンス”を踊り、ポップでキャッチ―なこのファンクナンバーをさらに盛り上げている。

またEDテーマ・離婚伝説による「ステキッ！！」の映像も公開。唯をはじめ、千絵、邪子など女性キャラクターにフィーチャー。サビではミディアムな曲調にあわせて煌びやかに輝く夜の街を歩く唯と、夜空に輝く奇面組の姿が映し出されている。

どちらも楽曲に合わせた魅力的な映像に仕上がっているので、アニメ本編と合わせて何度でも楽しんでほしい。

●楽曲情報

OPテーマ

BREIMEN

「ファンキースパイス feat.TOMOO」

配信開始日：2026年1月9日（金）

発売日：2026年2月18日（水）

【初仕様限定盤（CD）】



品番：BVCL-1518

価格：￥1,650（税込）

＜収録楽曲＞

1.ファンキースパイス feat.TOMOO

2.ソングライター feat.TOMOO

3.ファンキースパイス feat.TOMOO（Anime Version）

4.ファンキースパイス feat.TOMOO（Instrumental）

5.ソングライター feat.TOMOO （Instrumental）

EDテーマ

離婚伝説

「ステキッ！！」

配信開始日：2026年1月7日（水）

発売日：2026年1月21日

Pre-add / Pre-save

https://VA.lnk.to/6ob2zY

【期間限定生産盤】



品番：BVCL-1512

価格：￥1,300（税込）

予約・購入はこちら

https://va.lnk.to/i65RJE

＜収録内容＞

1.ステキッ！！

2.ステキッ！！ AnimeEDIT

3.ステキッ！！ Inst.

4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.

●作品情報

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送中

全国フジテレビ系 毎週金曜23：30〜

AT-X 26年1月11日より毎週日曜21：30〜（リピート放送 毎週水曜29:00〜／毎週日曜6:30〜）

※放送時間は変更になる場合がございます。

配信情報

※配信開始時間は予告なく変更になる場合がございます。

各種配信サービスにて毎週土曜12:00〜順次配信開始

見放題配信

FOD／ABEMA／Amazon Prime Video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店

dアニメストアAmazon支店／DMM TV／Hulu／J:COM STREAM／Milplus／TELASA

TELASA（Pontaパス）／Lemino（ひかりTV専門チャンネル・ビデオプラン

ひかりTV ビデオざんまいプラン・ひかりTV for docomo・SPOOX含む）

アニメタイムズ（Amazonチャンネル）／NETFLIX／U-NEXT（アニメ放題含む）

最新話期間限定 無料配信

FOD／TVer／ABEMA／Lemino（ひかりTV専門チャンネル・ビデオプラン

ビデオざんまいプラン・ひかりTV for docomo・SPOOX含む）／ニコニコ動画

レンタル配信

Amazon Prime Video／J:COM STREAM／milplus／TELASA／ニコニコ動画／HAPPY!動画／ビデオマーケット（music.jp含む）／ムービーフルPlus

＜イントロダクション＞

令和の時代にハイテンションなギャグアニメ放送決定！

個性的なキャラ達と共に疲れを笑い飛ばそう

原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！

近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。

“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。

さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。

『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！

＜ストーリー＞

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。

【キャスト】

一堂(いちどう) 零(れい)：関 智一

冷越(れいえつ) 豪(ごう)：武内駿輔

出瀬(しゅっせ) 潔(きよし)：松岡禎丞

大間(だいま) 仁(じん)：小林千晃

物星(ものほし) 大(だい)：戸谷菊之介

河川(かわ) 唯(ゆい)：白石晴香

宇留千絵(うるちえ)：長谷川育美

似蛭田(にひるだ) 妖(よう)：岡本信彦

雲童(うんどう) 塊(かい)：小林裕介

天野邪子(あまのじゃこ)：M・A・O

切出(きれいで) 翔(しょう)：佐久間大介

春曲(はるまげ) 鈍(どん)：鳥海浩輔

伊狩増代(いかりますよ) ：日笠陽子

若人(わかと) 蘭(らん)：堀江由衣

石砂拓真(せっさたくま)：小西克幸

色音(いろおと) 好(こう)：速水 奨

事代作吾(じだいさくご)：杉田智和

真実一郎(しんじついちろう)：今井文也

二階胴面一(にかいどうめんいち)：榎木淳弥

織田魔利(おだまり)：愛美

物月珠美(ものづきしゅみ)：石川由依

一堂啄石(いちどうたくせき)：上田燿司

一堂(いちどう) 霧(きり)：中村カンナ

一堂(いちどう)ラッシー：岡田雄樹

【スタッフ】

原作：新沢基栄『ハイスクール！奇面組』(集英社文庫<コミック版>刊)

監督：関 和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

色彩設計：キム・ミンソク

美術監督：AUSAN

撮影監督：堀川和人

編集：大野悟・堀川和人

音響監督：神保直史

音楽：岩粼 琢

劇中歌プロデュース：Night Tempo

アニメーションプロデューサー：石原直樹

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン

©新沢基栄／集英社・奇面組

