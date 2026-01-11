「迷惑だよ、母さん」息子から強烈な一言…「昔は」「伝統は」と上から目線の母がキツい【義母が求める嫁にはなれません！ 第7話】
■これまでのあらすじ
悪気のない姑チェックにストレスを溜めていた妻が「もう来ないでください」とはっきり伝えると、義母が妻の実家を悪く言い出した。妻は家族を侮辱されて怒るが、夫は「母さんに悪気はない」と真剣に取り合ってくれなかった。そんな夫のもとに義母から電話がかかってきて…？
【夫side STORY】
妻をあれだけ怒らせておきながら、舌の根の乾かぬ内に、町内会の催しの手伝いをするように頼んできた母さん。
人手がいるなら俺が行くと言うと、母さんは「そんなの恥ずかしい」とか「男の人はどっしり構えてないと」とか、時代遅れなことを延々と喚き散らしていました。
母さんって、こんなに頑なな人だったっけ？
催し当日、俺がどれだけ手伝うと言っても、母さんは「台所は男の人が入る場所じゃない」「男の人にそんなことさせられない」の一点張り。
それでいて、ほかの主婦のみなさんには上から目線のダメ出しを繰り返していました。「昔はね」「伝統では」って…、そんなこと今の時代、誰も求めていないことに気づいていないようです。
…迷惑だよ、母さん。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）
(とりまる)