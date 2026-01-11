©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会

2017年から6年にわたり『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス刊）で連載され、その後も読み切りなどで連載されている、はっとりみつる原作の人気漫画『綺麗にしてもらえますか。』が、待望のTVアニメ化！

2026年1月7日（水）よりABCテレビ「水曜アニメ＜水もん＞」枠で、いよいよ放送スタート！

舞台は、日本有数の観光地であり、温泉地の熱海。 主人公は、この街で小さなクリーニング店『キンメクリーニング』をひとりで営む金目綿花奈（CV：鈴代紗弓）。坂の多い熱海の街を配達で走り回り、行き交う人々との挨拶も欠かさない……そんな元気ハツラツ、働き者の女性だ。

彼女の、クリーニングに対する熱意は相当なもの！

常連客が持ち込んだ「一週間前に汚してしまった」というトマトソースの汚れにも怯まず

「金目にお任せください！」

と応える笑顔は、誠実さと自信に満ち溢れている。

一つひとつの洗濯物をチェックし、洗濯機を回す楽しげな足取りや、さまざまな薬品を調合し、刷毛を使ってその汚れにアプローチする姿には「綺麗にすること」への愛がいっぱいだ。

さらに「綺麗にすること」への想いは、洗濯物に限らない。母親の代わりに来店した高校生、石持毬祥（CV：梅田修一朗）が履いている革靴のキズにも及ぶほど！

©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会

筆者の街にも、小さなクリーニング店がある。

その店のおばちゃんは「最近は、クリーニングに洋服を出す人が減ったの。クリーニングに出すほどの洋服を着なくなった、といってもいいのかな」と話していた。

金目さんがクリーニング技術を駆使し、懸命に「綺麗」と向き合うシーンを観ていると、自身の“暮らし方”に襟を正したくなる。

……ちゃんとモノを大切にしよう。

金目さんが店を構え、生活を送る熱海は、温泉や海がある人気観光地。だが、その側面だけでなく、人々の暮らしがいきいきと描かれていて、その繊細な景色の美しさも本作品の魅力。

観ているだけで、熱海に行った気持ちになる。

いや、気持ちだけじゃない、行きたい！（……温泉）

いやいや、住んでみたい！（金目さんに逢えそう）

そう思えるほど、景色や街の描写がステキなのだ。

©はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会

第一話では、そんな熱海で暮らす金目さんの詳しいことは、まだよくわからない。

でも、お菓子の差し入れを片手に訪れた常連客の矢柄麻未（CV：小清水亜美）とは、企業秘密のクリーニング法を打ち明けるほど、仲が良いらしく……？

そして、気になったのはこのあとのシーン。

「ほーんと、あなたってお洗濯が好きなのね」

金目さんの話に耳を傾けながら、そう語りかけた麻未に

「私が唯一、忘れなかったことですから……」

と応えた金目さん。

---ん？ 何だ？ この意味深なセリフは。

この言葉が、これからのストーリーの鍵を握っているのか---？

大きな事件があるわけではない。『綺麗にしてもらえますか。』で描かれるのは、金目さんを軸にした熱海の街の人たちのひきこもごも。ほんの少しの出来事が紡がれていく30分間で、ささやかな幸せを届けてくれる。このアニメから新年早々、目が離せなくなりそうだ！（金目さんの「忘れなかったこと」も気になるし）

昨年のアレやコレやの汚れを持ち越してしまった人。

ぜひ、金目さんに心洗われてください。

『綺麗にしてもらえますか。』は、ABCテレビで毎週水曜日深夜2時15分から放送中。

見逃し配信は、TVerで！