ミセス、フェーズ3の最初の新曲「lulu.」がアニメ『葬送のフリーレン』第2期OPテーマに決定！一部音源が聴けるアニメ最新PVも公開

Mrs. GREEN APPLEの、2026年からスタートしたフェーズ3最初の新曲「lulu.」が、1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであることが発表された。

発表にあわせ大森元貴（Vo、Gu）が寄せたコメントも公開された。また、発表と同時に「lulu.」の一部音源の解禁となるTVアニメ『葬送のフリーレン』最新PVも公開された。

フェーズ2では“レコ大三連覇”のほか、アニバーサリーベストアルバム『10』が100万枚ミリオン突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初めて110億回を突破、さらにストリーミング1億回再生突破曲数がアーティスト別で単独1位の通算31曲に昇るなど、数々の金字塔を打ち立てたMrs. GREEN APPLEの新章が、いよいよ「lulu.」から始まる。

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「lulu.」

