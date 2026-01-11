Official髭男dism、TVアニメ『ダーウィン事変』OP主題歌「Make Me Wonder」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismが、現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌である、新曲「Make Me Wonder」のMVを公開した。

■MVは目まぐるしく映し出される全面LEDのボックスの中で繰り広げられる演奏シーンを中心に構成！

MVの監督はOfficial髭男dismとは初タッグとなるmasaki watanabe氏が担当。メンバーそれぞれの個性が光る演奏やパフォーマンスが魅力な楽曲のMVとあって、目まぐるしく映し出される全面LEDのボックスの中で繰り広げられるメンバー4名の演奏シーンを中心に構成された、楽曲の疾走感と期待感が表現された映像となっている。

TVアニメ『ダーウィン事変』は1月6日より放送中。原作はシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の人気漫画。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品。

そして「Make Me Wonder」を載せたノンクレジットオープニング映像も公開中。楽曲の疾走感溢れるサウンドに乗せて、チャーリーをはじめとする主要キャラクターたちの印象的なカットや、本作ならではの緊張感あふれるドラマ性を感じさせる演出が随所に散りばめられており、これから始まる物語への期待を大きく高める内容となっている。

そして、Official髭男dismは、現在開催中の『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』に加え、新ツアーの開催も決定しており、2026年4月から『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催。

■リリース情報

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Make Me Wonder」

■ライブ情報

『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』

01/13（火）北海道・Zepp Sapporo

01/14（水）北海道・Zepp Sapporo

01/21（火）愛知・Zepp Nagoya

01/22（水）愛知・Zepp Nagoya

『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』

04/04（土）宮城・仙台サンプラザホール

04/05（日）宮城・仙台サンプラザホール

04/17（金）福岡・福岡サンパレス

04/18（土）福岡・福岡サンパレス

04/25（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

04/27（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

05/03（日・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/04（月・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/10（日）大分・iichikoグランシアタ

05/12（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

05/21（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

05/23（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

05/30（土）広島・広島文化学園HBGホール

05/31（日）広島・広島文化学園HBGホール

06/11（木）北海道・帯広市民文化ホール

06/13（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

06/20（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

06/21（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

07/03（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/04（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/11（土）東京・SGC HALL ARIAKE

07/12（日）東京・SGC HALL ARIAKE

07/18（土）大阪・大阪城ホール

07/19（日）大阪・大阪城ホール

07/25（土）神奈川・Kアリーナ横浜

07/26（日）神奈川・Kアリーナ横浜

