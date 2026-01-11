2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（オーレ）※ウインターパッケージ』が期間・数量限定で販売されています。

『生チョコレート（オーレ）※ウインターパッケージ』は、『ロイズ』の生チョコレートの代表作『オーレ』を繊細で美しい雪の結晶を描いた冬だけの特別な限定パッケージに入れた特別仕様。

ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

詳細情報

生チョコレート（オーレ）※ウインターパッケージ

内容量：20粒

価格：1,215円

【ロイズ通信販売】

注文期間：2026年1月7日～2月11日

（お届け希望日：2026年1月10日～2月15日）

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。営業状況は公式ホームページの店舗情報でご確認ください。

※諸事情により、発売日は変わる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

『ロイズ』の代表作『オーレ』が、冬だけの特別なパッケージに包まれて登場！

大切な方への贈り物としても、自分へのご褒美としてもおすすめの生チョコレートです◎

文／北海道Likers

