落合浩太郎 先生

東京工科大学 教授

専門は安全保障研究とインテリジェンス研究

インテリジェンス（諜報・情報活動）研究の第一人者

1962年、東京都に生まれる。

1995年、慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。

東京工科大学専任講師、東京工科大学コンピューターサイエンス学部准教授を経て、東京工科大学教養学環教授。

著書『CIA失敗の研究』(文藝春秋,2012年)、『インテリジェンスなき国家は滅ぶ 世界の情報コミュニティ』(亜紀書房,2011年)

映画やドラマの中の話だけではない、私たちの生活のすぐそばにある「スパイ」の脅威について、日本の安全保障研究の第一人者・落合浩太郎先生が徹底解説。

＼日本は「スパイ天国」？深刻な被害実態／

現在、日本には世界中から少なくとも数百人、多い説では10万人ものスパイが潜んでいると言われています。

日本は「スパイ天国」とも呼ばれ、対策が不十分な状況。

農作物の流出

日本の「シャインマスカット」や幻のみかん「愛媛38号」などの苗木や種が不正に流出し、海外で無断栽培されています。

日本産農作物の不正流出による総被害額は1,000億円超とも言われています。

技術・情報の窃盗

国立研究機関から「地球温暖化を防ぐ物質」の生成方法が盗まれ、海外で特許を取得される事例や、JAXA（宇宙航空研究開発機構）へのサイバー攻撃により機密情報が流出する事件も発生している。

＼アン ミカの元彼はスパイだった！？／

ゲストのアン ミカさんが、約20年前に交際していた男性のエピソードを披露。

7ヶ国語を操り、怪我をしても病院に行きたがらない。身元を調べると「存在はするが実在しない」人物と判明。先生の分析によると、彼はアン ミカさんを利用して特定のコミュニティに入り込む「アクセス・エージェント」だった可能性が高いとのこと。

＼あなたの隣人も？スパイを見抜く6つの特徴／

複数の言語を話せる人： 通訳なしで信頼関係を築くため。電車を急に降りる人： 尾行の確認や、尾行を撒くため。日本一長いエスカレーターにいる人： 長い移動時間を利用して、後方の尾行者を撮影・確認するため。デジタル機器をアルミホイルで包んでいる人： 外部信号を遮断し、追跡を防ぐため。ゴミを漁る人： 捨てられた明細書などから生活パターンや情報を盗むため 。指紋が無い人： 潜入先に痕跡を残さないよう、薬品や軽石で指紋を消すことがあるため。

＼リアルなスパイの手口と証言／

情報の受け渡し（デッド・ドロップ）

スパイと協力者が直接会わず、神社の石やゴミ箱などを利用して物品を受け渡す手法。

元CIAスパイの証言

28年間活動した元CIA諜報員ジョン・サイファー氏への直撃取材を実施。

日本国内でも他国のスパイが活動しており、内乱を起こさせるために資金援助を行うなどの脅威があることが語られました。

最新の暗殺技術

AI顔認証機能を搭載したマシンガンにより、ターゲットの科学者だけを狙撃する事件も発生しており、手口は進化し続けています。

＼日本の対策「スパイ防止法」／

現在、日本にはスパイ行為そのものを直接取り締まる法律がなく、G7（先進7カ国）の中で唯一「スパイ防止法」を持っていません。

先生は、冤罪や言論弾圧のリスクに配慮しつつも、抑止力として法の整備が必要であると提言しました。

