3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が11日、トヨタアリーナ東京で、メジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」を行った。

Rover（37）MOCA（37）HiDEX（37）の3人はライブ前、囲み取材に応じた。

同グループは数多くの応援歌を手がけてきた。今年の全国高校サッカー決勝に進出している鹿児島代表神村学園にも22年、「やかぜ」を制作した。同曲は未発売曲だが、「“や”ればできる」「“か”ならずできる」「“ぜ”ったいできる」の頭文字をとったタイトルの応援歌となっている。

福島代表尚志との準決勝をMOCAは「PK戦はしびれた。勝ち切ったのは素晴らしい」と称賛。決勝はすでにチケットが入手できないため、「理事長にラインして見に行きます。裏口入学します」と笑わせた。「“やかぜ”魂で総体と2冠を達成して欲しい」とメッセージを送った。

Roverも「昨日見ていた」と言い、決勝戦の相手となる鹿島学園について、「すごい戦いをしていた」と称賛しつつ、「ぜひ“やかぜ”パワーで勝って欲しい。全員サッカーで勝って欲しい」とエールを送った。

HiDEXは「僕らが作ったやかぜが、少しでも背中を押せていれば誇りに思います」とし、「僕の気持ちはやかぜすべて乗せて応援してもらいます」とクールに、だが熱い思いを言葉に乗せた。