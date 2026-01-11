大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第12節の試合が10日（土）と11日（日）に行われた。

今節の注目は大阪マーヴェラスとSAGA久光スプリングスの上位対決。GAME1はオポジットであるリセ・ファンヘッケの活躍もあり、ホームの大阪MVがセットカウント3-1で勝利した。続くGAME2はフルセットの熱戦が繰り広げられた。この試合に勝ったのはSAGA久光。今節を1勝1敗の痛み分けで終えた。

©SV.LEAGUE

14勝8敗で4位の群馬グリーンウイングスは11勝11敗で8位のクインシーズ刈谷と激突した。GAME1はアウェーの刈谷がストレート勝利。GAME2も先に2セットを連取したのは刈谷だったが、ホームでの連敗は避けたい群馬が反撃。大逆転でフルセット勝利を収めた。なお、今節の結果を受け、両チームともに順位を一つ下げている。

©SV.LEAGUE

埼玉上尾メディックスはアランマーレ山形と対戦。ホームの埼玉上尾は応援を力に連日の勝利を収めた。この勝利で埼玉上尾は順位を二つ上げ、7位となった。

©SV.LEAGUE

ここまで4連敗中のヴィクトリーナ姫路はAstemoリヴァーレ茨城とのアウェー戦に挑んだ。結果は両日ともに姫路の快勝。リーグ4位に浮上すると共に、連敗をストップした。

©SV.LEAGUE

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズとデンソーエアリービーズの対戦は1勝1敗の痛み分けとなった。今節を終え、KUROBEは8位に順位を落としている。

©SV.LEAGUE

その他、NECレッドロケッツ川崎は東レアローズ滋賀を相手にアウェー2連勝、PFUブルーキャッツ石川かほくは岡山シーガルズとのアウェー戦で連日のストレート勝利を収めた。

次戦の第13節では1月17日（土）と18日（日）にデンソー vs 群馬、Astemo vs 埼玉上尾、NEC川崎 vs KUROBE、姫路 vs PFU、東レ滋賀 vs A山形、大阪MV vs 岡山、刈谷 vs SAGA久光の全7カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第12節 GAME1結果



群馬グリーンウイングス 0-3 クインシーズ刈谷

（11-25、20-25、19-25）



埼玉上尾メディックス 3-0 アランマーレ山形

（25-21、25-20、27-25）



Astemoリヴァーレ茨城 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（18-25、21-25、16-25）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 3-1 デンソーエアリービーズ

（25-17、25-19、13-25、25-22）



大阪マーヴェラス 3-1 SAGA久光スプリングス

（21-25、25-21、25-21、25-15）



岡山シーガルズ 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（18-25、22-25、22-25）



東レアローズ滋賀 1-3 NECレッドロケッツ川崎

（15-25、18－25、26-24、23-25）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第12節 GAME2結果



群馬グリーンウイングス 3-2 クインシーズ刈谷

（18-25、23-25、25-21、27-25、15-10）



埼玉上尾メディックス 3-1 アランマーレ山形

（25-21、25-14、26-28、25-16）



Astemoリヴァーレ茨城 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（21-25、15-25、21-25）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 デンソーエアリービーズ

（25-21、14-25、13-25、18-25）



大阪マーヴェラス 2-3 SAGA久光スプリングス

（26-24、25-18、20-25、11-25、9-15）



岡山シーガルズ 0-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（17-25、17-25、15-25）



東レアローズ滋賀 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（14-25、15-25、17-25）