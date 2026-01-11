3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が11日、トヨタアリーナ東京で、メジャーデビュー10周年記念「ベリーグッドマンARENA LIVE 2026〜全員集合!!〜」を行った。

Rover（37）MOCA（37）HiDEX（37）の3人はライブ前、囲み取材に応じ、デビュー時の困難を明かした。

Roverは「メジャー10年はすごいこと。簡単なことはないけど、この3人だからできた」と語った。

だが、HiDEXの口からは「ロジャーにぶち切れられたのは、いまだに納得いってない」と恨み節が飛び出した。

メジャーデビューのレコーディング時、曲の制作がレコーディング当日までずれ込んだ。HiDEXは楽曲制作者とグループとの間にはさまれる立場だった。結果的に間に合うのだが、「Roverにぶち切れられた」とし、「いつかやってやろうと思っていた」と明かした。

MOCAは「3人でここに立っているのが奇跡」と苦笑い。「僕の存在の大きさに気付くんじゃないかな」と言うと、「周りのグループが活動休止や歩みを止める瞬間があるけど、絆としては、負け続けた人生だった3人が集まって必要とされ、同じ年だったことも大きい」とした。

また、「ゲッターズ飯田さんから“58歳で大ブレークする”と言われ」と続け、そして「そこまで見届けてください」と、取材陣を笑わせた。