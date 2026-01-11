3人組ボーカルユニット「ベリーグッドマン」が11日、東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOでメジャーデビュー10周年を記念したライブを開催した。開演前の取材で、グループが応援歌を手がけ、きょう12日の全国高校サッカー選手権決勝に臨む神村学園（鹿児島）にエールを送った。

プロ野球や高校野球など多くのアスリートの応援歌を手がけてきた3人。2022年には神村学園の活躍を後押しする「やかぜ」を提供している。大一番を前にRover（37）は「凄いレベルの試合が繰り広げられている。全員サッカーで勝ってほしい」と期待。現地観戦する予定のMOCA（37）も「スタンドから“やかぜ”魂を胸に、僕も応援します」と力を込めた。

3人にとっては、この日のライブが大勝負。西日本では甲子園で単独公演も行っているが、東日本では8000人のファンが待つ今回の会場が自己最大。MOCAは「これから全国区で活躍するために関東で一旗揚げたい」と並々ならぬ覚悟で挑んだ。新曲「Good Luck！」など22曲の歌唱で、その熱量を東京のファンに伝えた。HiDEX（37）は「ついに東京のアリーナまでたどり着いたんだな」としみじみ。Roverは「いつかは東京ドームや日産スタジアムでもライブがしたい」とさらなる高みを目指していた。