■12日の全国の天気

12日(月・成人の日)も日本海側を中心に大雪に注意・警戒が必要です。近畿や東海は明け方にかけて、関東北部と長野県は山沿いを中心に朝にかけて、大雪になる所がありそうです。積雪や路面の凍結に十分注意をしてください。東海は岐阜県で警報級の大雪に。愛知県でも大雪になる所があるでしょう。

北陸と東北南部の日本海側は昼前にかけて、平地でも大雪となるおそれがあり、交通障害などに警戒が必要です。北海道は日本海側を中心に、夜にかけて猛吹雪や暴風に警戒が必要です。日中は西日本や東海、東北太平洋側の雪はやみ、次第に晴れ間が戻る見込みです。

関東の平野部は朝から夜まで広く晴れて、空気の乾燥が進むでしょう。火の取り扱いにはご注意ください。

■予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低くなりそうです。札幌は7℃低い-5℃、仙台は7℃低い-1℃、東京は12℃低い1℃、甲府は14℃低い-4℃、名古屋は7℃低い-2℃、金沢は5℃低い0℃、大阪は7℃低い0℃、福岡は8℃低い3℃でしょう。路面が凍結している所もありそうですので、時間に余裕を持った行動を心がけて、慎重に行動するようにしてください。

日中の最高気温も全国的に前日より低く、広く真冬の寒さとなりそうです。札幌は8℃低い-3℃、仙台は4℃低い5℃、東京は6℃低い10℃、名古屋は3℃低い7℃、金沢は4℃低い6℃、大阪は6℃低い7℃、福岡は1℃高い10℃でしょう。北陸と北日本を中心に、冷たい風の強い状態も続きそうです。万全の寒さ対策をなさってください。

■週間予報

・西日本と沖縄

13日(火)は九州北部や中国地方で天気が崩れる見込みです。雪ではなく雨の所が多いでしょう。その後、週末にかけては広く晴れる予想です。気温は13日(火)以降、この時期としては高い日が多くなりそうです。

・東日本

北陸は13日(火)以降も雨や雪が続くでしょう。気温のアップダウンが大きいため、なだれや路面状況の悪化にもお気をつけください。関東と東海は晴れる日が多く、16日(金)は東京で3月下旬並み、春先の陽気となりそうです。

・北日本日本海側は14日(水)にかけて風が強く、荒れた天気が続くでしょう。この先は気温の変化が大きく、仙台は12日(月)は5℃どまりですが、13日(火)と15日(木)は11℃と3月下旬並みの気温となりそうです。体調管理にお気をつけください。