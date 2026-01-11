「冬服マンネリ化してきた」40・50代へ！【GU】バサっと羽織っておしゃれ♡「優秀コート」

冬コーデにマンネリを感じてきたら、アウターを新調して気分を変えてみて。【GU（ジーユー）】なら羽織るだけで即おしゃれに見えて、今っぽい着こなしを作れるコートが揃っているので、要チェックです。この記事では、40・50代の大人世代に似合いそうなコートをピックアップしてご紹介。おしゃれスタッフさんの着こなしもぜひ参考に。

寒さや水にも強い機能性優秀なカジュアルコート

【GU】「ウォームパデッドステッチレスコート」\5,990（税込）

耐久撥水、防風、保温機能が備わった、寒い日も快適に過ごせそうなコート。お尻をすっぽり覆うくらいのハーフ丈で、ミニ丈のパンツやスカートとも合わせやすそうです。公式HPによれば「裾ドローストリング仕様でシルエットの変化も自由に楽しめる」とのことで、気分に合わせて着方を変えられるのもポイント。カラーはブラック、ナチュラル、ベージュと着回し力が高い3色展開です。

グラデーション意識のきれいめカジュアル

スタッフのNatsukiさんは、デートコーデをテーマにした着こなしにアウターを活用。「スカートにふわふわニットの王道デートスタイルですがトレンドのブラウンを軸にグラデーションでまとめて柔らかい印象に」と、色づかいのポイントを解説しています。ボリュームのあるアウターを使うときは、ベルトでウエストマークしたり、スカートはナローシルエットを選んだり、他をコンパクトにまとめるのがよさそう。

オンオフ両方で活躍しそうなAラインコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

オンオフ問わずに活用できそうな、Aラインシルエットのロングコート。ほどよくゆとりのあるリラクシーな形なので、セーターやスウェットシャツなどの上からでも窮屈に感じることなく着られそうです。公式HPにて「紡毛調のコージーメルトン素材を使用したオーセンティックなデザイン」と紹介され、やわらかそうな生地を使っているのも特徴。襟を立ててチンストラップを付ければ、防寒性とデザイン性がアップします。

かっこいい大人のワントーンコーデ

スタッフのHirokoさんは、コートを主役にグレーでまとめています。「かっこよく決めたい日は思い切ってワントーンコーディネートに。チンストラップもアクセントになり素敵に仕上がります」と着こなしのポイントを紹介。シューズやカバンなどはシンプルなブラックを選び、大人の余裕を感じさせるかっこいい雰囲気をまとっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W