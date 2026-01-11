飼い主さんに両手を開いたポーズを見せる子猫ちゃん。その姿がとっても可愛らしいと話題になっています。投稿は記事執筆時点で55万回以上再生され、「可愛いしか言葉が出ない」「なにこれ可愛すぎ」といったコメントが寄せられました。

【動画：立ち上がる『赤ちゃんネコ』→前足を上げたと思ったら…あまりにも"天使すぎる瞬間"】

小さな両手を広げて“バァ”

TikTokアカウント『boku_tsunakichi』では、マンチカンの「ツナ吉ちゃん」の愛らしい日常が投稿されています。

この日紹介されたのは、ツナ吉ちゃんが赤ちゃんだった頃の貴重なワンシーン。飼い主さんに向かって、後ろ足で器用に立ち上がり、小さな両手を広げて“バァ”のポーズを披露してくれました。

「見て見て！こんなこともできるよ！」と話しかけているかのような得意げな表情に、きらきらしたまんまるなおめめ。そして、ふにっとしたピンクの肉球までしっかり見せてくれるサービス精神たっぷりのツナ吉ちゃん。

見ているだけで自然と笑顔になってしまう、ほっこりする一幕でした。

ブラッシング大好き！

ほかの投稿でも、ツナ吉ちゃんのマイペースで愛らしい姿が紹介されています。

この日は、飼い主さんにブラッシングをしてもらっていたツナ吉ちゃん。心地よさが全身から伝わってくるようで、表情はうっとり。時には目をそっと閉じてしまうほどのリラックスぶりでした。

ブラッシングが大好きなツナ吉ちゃんの姿は、見ているこちらまで癒やされてしまうような、ほっこりとしたひとときでした。

賢い一面も！

さらにほかの投稿では、ツナ吉ちゃんが真剣に遊ぶ姿も紹介されています。

この日ツナ吉ちゃんが挑戦していたのは、知育玩具。くるくる回る仕掛けの中に入ったおやつを、前足を器用に使って取り出すタイプのおもちゃです。

ツナ吉ちゃんは焦ることなく、落ち着いた表情のまま、おやつをスムーズにゲット。見事な手さばきに、飼い主さんも思わず「天才猫」とつぶやいてしまったのだそうです。

賢くて愛らしいツナ吉ちゃんの一面が光る、ほほえましい投稿でした。

冒頭の投稿には、「わぁちっちゃい怪獣さんだねぇ」「可愛いしかない」「可愛い！天使！」などのコメントが寄せられ、ツナ吉ちゃんの可愛らしい姿に癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『boku_tsunakichi』では、ツナ吉ちゃんの日常を見ることができます。

ツナ吉ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「boku_tsunakichi」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。