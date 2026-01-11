こりゃ良いーーッッ！！【コストコ】パクッとひと口で食べられる♡「お手軽おやつ」

【コストコ】のおやつが、おうち時間や仕事の合間にちょこっと甘いものがほしいときにぴったり！ 今回は、可愛い見た目のチョコマシュマロ、しっとりケーキ、チーズ、チョコ菓子など、ひと口で食べやすく、手を伸ばせば幸せになれそうな「お手軽スイーツ」をご紹介します。

くまの形がキュート！「プチウルソン チョコレートカバード マシュマロベア」

ふわふわマシュマロをチョコで包んだ、愛らしいくま型スイーツ。個包装だから配りやすく、子どもから大人まで一緒に楽しめそう。「コストコ好き」の@potipoti212さんは「冷やして食べる」のが好きだそうで、色々な食べ方を模索するのも◎ 海外のお菓子らしい遊び心で、毎日のおやつタイムがちょっと特別になるかも。

ハート型にメロメロ「サン・ミッシェル チョコレートスウィートハートケーキ」

しっとりケーキとチョコの黄金コンビがひとつになった、ハート型のミニケーキ。しっとりとした生地にチョコがかかっていて、@potipoti212さんは「完全に優勝してた」と絶賛！ 個包装で持ち歩きにも便利だから、家事やお仕事中のプチブレイクにもおすすめ。甘党さんにはたまらない、可愛さ満点のスイーツです。

濃厚なのに軽やか「BEEMSTER ミニ15個入り」

「最新のコストコ情報を発信」する@costco_hackerさんに「ついつい手が伸びてしまう危険な美味しさ」とまで言わせたのが、青いパッケージの「BEEMSTER（ベームスター）」です。なんと「オランダ王室御用達のプレミアムチーズ」なんだとか！ 個包装タイプで、朝食・おつまみ・軽食などマルチに活躍！ 冷蔵庫に常備しておけば、ちょっとした贅沢気分を味わえそう。

ホワイトチョコ好き必見「HERSHEY’S CHOCO BITES COOKIES ‘N’ CREME」

ハーシーズの人気チョコを一口サイズにした贅沢スナック。コストコマニアの@hirokostyle33さんによると「外側は、カリッとしたホワイトチョコ」内側は「サクサク食感の、ほろ苦クッキーが入っています」とのこと。ホワイトチョコ好きなら、見つけた瞬間カゴIN確定かも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里