「呼んだら来てくれるなんて最高」「めちゃかわいい♡」と絶賛されているのは、飼い主さんに呼ばれて急いで駆け寄っていく子猫の光景。飼い主さんに向かってまっしぐらに階段を駆け上がる子猫の姿が可愛すぎると話題です。投稿は再生回数4万回を突破。たくさんの人が子猫の健気な姿に癒やされています。

【動画：階段の上から『おいで』と子猫を呼んでみると…飼い主さんを見つけた瞬間の『尊すぎる行動』】

階段の上から子猫を呼んでみると…

飼い主さんに駆け寄っていく子猫の光景が尊いと話題になっているのは、Instagramアカウント『reo_5cats』に投稿されたある日の光景。この日、飼い主さんは2階の階段の前で「おいで」と言ってみたそう。すると、階段の陰から小さな影がひょっこりと姿を現したそう。

その影の正体は…小さな白猫ちゃん！白猫ちゃんは、飼い主さんに声を掛けられると、待っていましたと言わんばかりにすぐさま階段の陰から飛び出してきたそう。その無邪気な姿にほっこりしてしまいます。

飼い主さんを見つけて階段を猛ダッシュ！

飼い主さんの呼びかけに応じて、階段の陰から姿を見せた白猫ちゃん。壁に反響した声が気になったのか一瞬足を止めたものの、階段の上にいる飼い主さんの姿を目にすると、急いで階段を駆け上がり始めたといいます。

小さな体でひょこひょこと階段を駆け上がる姿は、思わず応援したくなってしまう可愛さ。そして、飼い主さんがいる2階に辿りついた白猫ちゃんは…前足を上げて立ち上がり、喜びのポーズ！嬉しい気持ちを全身で表現するその無邪気な姿に、こちらまで笑顔になってしまいます。

てっぺんまで登りきって『喜びの舞』

2階まで上りきった嬉しい気持ちを体全体で表現する白猫ちゃん。その反応だけでも悶絶してしまうほどの可愛さですが、なんと白猫ちゃんは、そのあとも続けて前足を上げたまま立ち上がるような仕草を見せてくれたとのこと。

もしかしたら、飼い主さんに抱っこをしてもらおうと思っていたのかもしれません。まるで喜んで踊っているようなその光景に癒やされます。

白猫ちゃんのおうちにはたくさんの先輩猫が暮らしていますが、こんなに可愛い姿を惜しげもなく見せてくれる白猫ちゃんなら、きっとこれからも皆から愛されてすくすくと育ってくれることでしょう。

飼い主さんに呼ばれて階段を駆け上がる白猫ちゃんの光景には、「可愛いったらありゃしない」「ポテポテいう柔らかい足音も可愛いですよね」「尻尾の先まで喜んでますね」と、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『reo_5cats』では、そんな新人の白猫ちゃんや先輩猫たちの穏やかで癒やし溢れる日常の光景が投稿されています。

