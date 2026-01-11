インスタグラムを更新

元日に行われた全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の2区で区間新記録をマークして22人抜きを達成した吉田響（サンベルクス）が10日、自身のインスタグラムを更新。同学年のライバル・平林清澄（ロジスティード）とのレース中の会話を明かした。

ルーキーの吉田は初のニューイヤー駅伝で衝撃のレースを見せた。24位でタスキを受けると、序盤からハイペースで突っ込み、前のランナーを次々と抜き去った。

13キロ過ぎ、ついに先頭集団をとらえた。自身のインスタグラムで明かしたのは、この時の平林との会話だった。テレビ中継にも映り、ネット上でも話題になっていた。

「『平林なら絶対に後ろについてきてくれる』 そう信じて、笑顔とジェスチャーで『一緒に行こう』と声をかけました。すると平林選手は、こちらに笑顔を向けながら『しゃああ！』と叫び、すぐに後ろについてきました」

1時間1分1秒の区間新記録で区間賞を獲得した吉田。「次はフルマラソン。 日本新記録、そしてあわよくばファストパス獲得を狙っていきます」。2時間4分55秒の日本記録だけでなく、28年ロサンゼルス五輪代表選考で優位に立つ、日本陸連設定のMGCファストパス（2時間3分59秒）も視野に入れている。



（THE ANSWER編集部）